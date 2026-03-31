युद्ध के बीच तेहरान की 'बंकर' में प्लानिंग, ईरान की 'सीक्रेट' कैबिनेट मीटिंग में क्या तय हुआ?
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के बीच ईरान अपनी कैबिनेट की बैठक बंकर-शैली की अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत सुविधा में आयोजित की। सरकारी मीडिया ने सोमवार को बैठक की तस्वीरें जारी कीं, जिनमें ईरानी मंत्री एक मजबूत कंक्रीट दीवारों वाले सुरक्षित हॉल में बैठे दिख रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के बीच ईरान अपनी कैबिनेट की बैठक बंकर-शैली की अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत सुविधा में आयोजित की। सरकारी मीडिया ने सोमवार को बैठक की तस्वीरें जारी कीं, जिनमें ईरानी मंत्री एक मजबूत कंक्रीट दीवारों वाले सुरक्षित हॉल में बैठे दिख रहे हैं। ईरानी सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस बैठक को अत्यधिक संरक्षित स्थान पर बुलाया। तस्वीरों में मंत्री नियंत्रित वातावरण वाले बंकर-जैसी व्यवस्था में बैठकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
दरअसल, ईरान के सरकारी मीडिया ने फारसी नव वर्ष (नौरोज) के अवसर पर कैबिनेट की पहली बैठक की तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें मंत्री एक किलेबंद बंकर जैसी संरचना में बैठे दिखाई दे रहे हैं। सरकारी चैनलों द्वारा साझा की गई इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तीखी चर्चा छेड़ दी है। कई यूजर्स ने इसे देश में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और युद्धकालीन तैयारियों का संकेत माना है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने बैठक के स्थान या सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि सरकार संभावित खतरों के बीच कामकाज जारी रखे हुए है।
अमेरिका से प्रत्यक्ष वार्ता नहीं
इसी बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि ईरान ने अब तक अमेरिका के साथ कोई 'प्रत्यक्ष' वार्ता नहीं की है, हालांकि मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत की अमेरिकी इच्छा से जुड़े संदेश उसे प्राप्त हुए हैं। बघाई ने सोमवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि जब अमेरिका वार्ता और कूटनीति की बात करता है तो संवेदनशीलता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि स्वयं अमेरिका के भीतर भी इन दावों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका के कूटनीतिक दावों पर भरोसा सीमित है।
बघाई ने कहा कि ईरान का रुख स्पष्ट और स्थिर रहा है, जबकि 'दूसरी तरफ' दूसरा पक्ष बार-बार अपना रुख बदलता रहा है और विरोधाभासी बयान देता रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान तक जो प्रस्ताव पहुंचे हैं, चाहे उन्हें 15 सूत्रीय योजना कहा जाए या किसी अन्य नाम से पुकारा जाये, उनमें 'अत्यधिक, अव्यावहारिक और तर्कहीन' मांगें शामिल हैं।
बघाई ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान ने शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में हुई चार पक्षीय बैठक में भाग नहीं लिया, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। उन्होंने क्षेत्रीय और पड़ोसी देशों की शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध पर चर्चा करते समय यह देखना आवश्यक है कि संघर्ष की शुरुआत किस पक्ष ने की।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।