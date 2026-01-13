जली इमारतें, टूटे एटीएम और...; विदेश से पहली कॉल और ईरानियों ने बताया कैसा है माहौल

Hindustan Hindi News
इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं पर 8 जनवरी 2026 से लगाए गए ब्लैकआउट के कारण दुनिया से कटे ईरानियों ने मंगलवार को पहली बार विदेशों में फोन करके अफरा-तफरी भरा माहौल बताया। जली हुई सरकारी इमारतें, तोड़े गए एटीएम, भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी और लोगों की कम आवाजाही जैसी तस्वीरें सामने आई हैं।

ईरान में दिसंबर 2025 में शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच लोग महंगाई, रियाल की गिरती कीमत और आर्थिक संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। ये प्रदर्शन अब पूरे 31 प्रांतों में फैल चुके हैं और सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन बन गए हैं। इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं पर 8 जनवरी 2026 से लगाए गए ब्लैकआउट के कारण दुनिया से कटे ईरानियों ने मंगलवार को पहली बार विदेशों में फोन करके अफरा-तफरी भरा माहौल बताया। जली हुई सरकारी इमारतें, तोड़े गए एटीएम, भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी और लोगों की कम आवाजाही जैसी तस्वीरें सामने आई हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एसएमएस सेवा पूरी तरह ठप है और ईरान में इंटरनेट यूजर्स केवल सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानीय वेबसाइटों से जुड़ पा रहे हैं, लेकिन विदेशी वेबसाइटों तक पहुंच नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने साढ़े चार दिनों तक दुनिया से कटे रहने के दौरान तेहरान की सड़कों पर जीवन की एक झलक पेश की। उन्होंने मध्य तेहरान में भारी सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हेलमेट और कवच पहने दंगा-रोधी पुलिसकर्मी लाठी, ढाल, शॉटगन और आंसू गैस के गोले लिए हुए थे। वे प्रमुख चौराहों पर नजर रख रहे थे। पास ही में रिवोल्यूशनरी गार्ड के स्वयंसेवी बासिज बल के सदस्य भी इसी तरह के हथियार और लाठी लिए दिखे। सादे कपड़ों में सुरक्षा अधिकारी भी सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अशांति के दौरान कई बैंक और सरकारी कार्यालय जला दिए गए। एटीएम तोड़-फोड़ किए गए थे और इंटरनेट के अभाव में बैंकों को लेन-देन पूरा करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि दुकानें खुली हुई थीं, लेकिन राजधानी में लोगों की आवाजाही लगभग न के बराबर थी। तेहरान का ग्रैंड बाजार, जहां 28 दिसंबर को प्रदर्शन शुरू हुए थे, मंगलवार को खुलने वाला था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कई दुकानदारों से बात करने का जिक्र किया, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने उन्हें किसी भी हाल में दुकानें खोलने का आदेश दिया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस आदेश की पुष्टि नहीं की। कई लोग अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत करना चाहता है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को अल जजीरा से बात करते हुए कहा था कि वे अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ लगातार संपर्क में हैं। अराघची ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों से पहले और बाद में भी संवाद जारी है। वहीं, वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान की सार्वजनिक बयानबाजी हाल के दिनों में तेहरान से प्रशासन को मिले निजी संदेशों से अलग है। लेविट ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति इन संदेशों पर विचार करने में रुचि रखते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति ने यह भी दिखाया है कि जरूरत पड़ने पर वे सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते और ईरान से बेहतर यह कोई नहीं जानता।

