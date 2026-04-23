पत्नी के साथ बदसलूकी के बाद होटल को 'UNSAFE' बताया, फिर दोहा में जो हुआ वह चौंकाने वाला था

कतर की राजधानी दोहा के रिट्ज-कार्लटन होटल में अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद एक ब्रिटिश व्यक्ति को मानहानि के आरोप में जेल भेज दिया गया और देश से निर्वासित कर दिया गया।

कतर की राजधानी दोहा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, रिट्ज-कार्लटन होटल में अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद एक ब्रिटिश व्यक्ति को मानहानि के आरोप में जेल भेज दिया गया और देश से निर्वासित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना 2025 का है। रिपोर्ट के अनुसार, क्रेग बैरेट और उनकी पत्नी सारा बैरेट न्यूयॉर्क में शादी के कुछ दिनों बाद हनीमून मनाने दोहा पहुंचे थे। दंपति रिट्ज-कार्लटन दोहा होटल में ठहरे हुए थे। घटना तब घटी जब क्रेग काम के सिलसिले में रियाद गए हुए थे। होटल के स्विमिंग पूल में दो अज्ञात पुरुषों ने सारा से तस्वीरें खिंचवाने में मदद मांगी। बातचीत जल्द ही बिगड़ गई और एक व्यक्ति ने अश्लील टिप्पणियां करते हुए उनका कमरा नंबर पूछा, जिसे सारा ने यौन उत्पीड़न की धमकी के रूप में लिया। घबराई हुई सारा ने तुरंत अपने पति क्रेग को फोन घटना की जानकारी दी।

इसके बाद क्रेग ने होटल प्रबंधन को शिकायत की और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे उनकी पत्नी से सीधे संपर्क न करें। होटल प्रबंधन ने शुरू में सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए शिकायत स्वीकार की और दंपति को आश्वासन दिया कि दोनों व्यक्तियों को होटल परिसर से बाहर कर दिया गया है। होटल के महाप्रबंधक कार्लो जावखिया ने सारा से अनुचित व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। हालांकि, दो दिन बाद उन्हीं दोनों को होटल में फिर देखे जाने की सूचना मिलने पर दंपति ने असुरक्षित महसूस करते हुए तुरंत चेकआउट कर लिया। निराश क्रेग ने होटल प्रबंधन से बात की और व्हाट्सएप के जरिए मैरियट के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। साथ ही, उन्होंने ट्रिपएडवाइजर पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने होटल को 'महिलाओं के लिए असुरक्षित' बताया गया।

पोस्ट में लिखा गया था कि पश्चिमी महिलाओं के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है, स्थानीय दरिंदों को मेहमानों को परेशान करने की खुली छूट है और सुरक्षा कर्मचारियों को हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ दिनों बाद यह पोस्ट हटा दी गई। इसके बाद होटल ने कतर के साइबर अपराध कानूनों के तहत क्रेग बैरेट के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया। फरवरी 2025 में क्रेग को उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया और उन्हें एक सप्ताह की जेल, 20,000 कतरी रियाल (लगभग 4,000 पाउंड) का जुर्माना तथा देश से निर्वासन की सजा सुनाई गई।

इसके बाद दंपति ने कतर की अदालतों में अपील की, पहले अपील कोर्ट और फिर सर्वोच्च अदालत (कोर्ट ऑफ कैसेशन) में। अपील प्रक्रिया चल रही थी, फिर भी क्रेग काम के सिलसिले में कतर आते-जाते रहे। दिसंबर 2025 में दोहा एयरपोर्ट पर क्रेग को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें एसयूवी में पीछे की सीट पर बिठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। चार रातों तक हिरासत में रखे गए क्रेग को पहले एक छोटे, गंदे और ठंडे कमरे में करीब 15 अन्य लोगों के साथ रखा गया। अगले दिन उन्हें हथकड़ियां पहनाकर हिरासत केंद्र भेज दिया गया, जहां उन्होंने तीन और रातें गुजारीं। इस दौरान उनकी पत्नी सारा, कतरी वकील और ब्रिटिश दूतावास के अधिकारी उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पाए। चौथे दिन ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे। उसी दिन उन्हें कतर से निर्वासित कर दिया गया और देश में पांच साल के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।