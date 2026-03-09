सऊदी अरब में मिसाइल हमले में 2 की मौत, मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल
सऊदी अरब के अल-खारज शहर में रविवार को एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक भारतीय नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, जबकि सभी 12 घायल बांग्लादेशी निवासी बताए गए हैं।
सऊदी अरब के अल-खारज शहर में रविवार को एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। सऊदी नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने इस घटना की पुष्टि की है। मृतकों में एक भारतीय नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, जबकि सभी 12 घायल बांग्लादेशी निवासी बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि हमला एक रखरखाव एवं सफाई कंपनी के आवासीय परिसर में हुआ, जहां बहुत नुकसान भी हुआ है।
नागरिक सुरक्षा के आधिकारिक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि अल-खारज प्रांत में एक रखरखाव कंपनी से जुड़े आवासीय स्थान पर मिसाइल गिरने की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी गई। इस हादसे में भारतीय और बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के दो व्यक्तियों की मौत हुई तथा 12 बांग्लादेशी घायल हुए। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मृतकों के नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं की है। यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिसमें ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं।
भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को देखते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह जारी की है। दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि सभी भारतीय नागरिक सतर्क रहें, सऊदी अरब की सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें तथा स्थानीय अधिकारियों और दूतावास द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करें।
दूतावास ने स्पष्ट किया कि रियाद में उसका कार्यालय तथा जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास सामान्य रूप से कार्यरत हैं। वीएफएस के माध्यम से सेवाएं जारी हैं और नियमित कांसुलर शिविरों का आयोजन भी हो रहा है। इसके अलावा, कई एयरलाइंस रियाद, जेद्दा और दम्माम से भारत के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें संचालित कर रही हैं। भारतीय और सऊदी एयरलाइंस ने जेद्दा और मदीना से अपनी निर्धारित उड़ानें बहाल कर दी हैं।
