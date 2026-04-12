पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की बात फेल, तेहरान ने तय कर लिया टार्गेट; जानें क्या है अगला प्लान

Iran War Breaking: ईरान के तेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश का लक्ष्य दो महीने के अंदर अपनी अधिकांश क्षतिग्रस्त शोधन क्षमता को पूर्व-हमले स्तर के 70-80 प्रतिशत तक बहाल करना है।

ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार से शुरू हुई लंबी शांति वार्ता रविवार को किसी ठोस समझौते के बिना समाप्त हो गई। 21 घंटे से अधिक समय तक चली इन वार्ताओं में दोनों पक्षों के बीच परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट, युद्ध क्षतिपूर्ति और प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका की ‘अत्यधिक मांगों’ के कारण कोई सहमति नहीं बन सकी। इस बीच तेहरान से बड़ी खबर आई है। ईरान के तेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश का लक्ष्य दो महीने के अंदर अपनी अधिकांश क्षतिग्रस्त शोधन क्षमता को पूर्व-हमले स्तर के 70-80 प्रतिशत तक बहाल करना है। तेल उप मंत्री मोहम्मद सादेक अजीमीफर ने स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कहा कि मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। लावन रिफाइनरी का एक हिस्सा लगभग 10 दिनों में फिर से चालू होने की उम्मीद है, जबकि अन्य इकाइयां भी धीरे-धीरे परिचालन शुरू कर देंगी।

गौरतलब है कि अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान की कई प्रमुख रिफाइनरी और ऊर्जा सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच दो सप्ताह का सीजफायर लागू है और शांति वार्ता की प्रक्रिया जारी है। ईरान अब ऊर्जा अवसंरचना को जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दे रहा है।

इस्लामाबाद वार्ता में क्या हुआ? ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने रविवार को कहा कि अमेरिकी पक्ष की अत्यधिक मांगों के कारण वार्ता बेनतीजा रही। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि कूटनीति कभी समाप्त नहीं होती। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि वार्ता शांति समझौते तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने मुख्य कारण बताया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वेंस ने कहा कि हमने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने उसे स्वीकार नहीं किया।

बकाई ने बताया कि कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, लेकिन दो-तीन महत्वपूर्ण मामलों पर मतभेद बने रहे। सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार, शनिवार सुबह पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई गहन वार्ता के दौरान कई संदेश और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। बकाई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों में होर्मुज, परमाणु मुद्दा, युद्ध क्षतिपूर्ति, प्रतिबंध हटाने और क्षेत्र में युद्ध के पूर्ण अंत जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने जोर दिया कि इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता अमेरिकी पक्ष की गंभीरता और सद्भावना पर निर्भर करती है। बकाई ने आगे कहा कि यह स्वाभाविक है कि हम पहली बैठक में ही समझौते की उम्मीद न करें। हम अमेरिका की पिछली वादाखिलाफी और दुर्भावनापूर्ण कार्यों को नहीं भूले हैं और न भूलेंगे। उन्होंने वार्ता की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया।