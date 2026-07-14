तेल होगा $200 प्रति बैरल? होर्मुज के बाद अब इस रूट पर संकट; अमेरिका-ईरान तनाव के बीच यमन की धमकी

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ठीक इसी समय यमन ने दुनिया को चौंकाते हुए बाब अल-मंडेब को पूरी तरह बंद करने की खुली धमकी दे दी है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में हड़कंप मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इसी बीच यमन की अंसारुल्लाह मुवमेंट (हूती विद्रोही) ने दुनिया को चौंकाते हुए बाब अल-मंडेब को बंद करने की खुली धमकी दे दी है। अगर दोनों महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग एक साथ प्रभावित हुए तो कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच सकती हैं, जिससे ग्लोबल तेल मार्केट में हड़कंप मच जाएगा।

यमन की सख्त चेतावनी ईरान समर्थित अंसारुल्लाह मुवमेंट के पॉलिटिकल ब्यूरो सदस्य मोहम्मद अल-फराह ने प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब यमन के नागरिक बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखता है तो हम बाब अल-मंडेब और होर्मुज स्ट्रेट, दोनों को एक ऑपरेशनल अलायंस के तहत बंद कर देंगे। अल-फराह ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा हालात और बिगड़ने पर यह कदम उठाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतें भारी उछाल के साथ $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब यमन और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी फिर से भड़क उठी है।

क्या है दोनों समुद्री जलमार्ग का महत्व? बता दें कि बाब अल-मंडेब लाल सागर को अडेन की खाड़ी से जोड़ता है और स्वेज नहर का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है। यह एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच समुद्री व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। रोजाना 88 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस रास्ते से गुजरते हैं। बताया जाता है कि वैश्विक समुद्री व्यापार का 10-12 प्रतिशत इसी मार्ग पर निर्भर करता है। इसकी सबसे संकरी जगह पर चौड़ाई केवल 29 किलोमीटर है, जिससे इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

वहीं, होर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो यह खाड़ी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है। रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल (दुनिया की कुल खपत का करीब 20 प्रतिशत) होर्मुज से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों द्वारा निर्यात किया जाने वाला अधिकांश कच्चा तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है।

अगर दोनों जलमार्ग एक साथ बंद हो गए तो तेल टैंकरों और कंटेनर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर, केप ऑफ गुड होप के आसपास का बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे एशिया और यूरोप के बीच यात्रा में 12 से 15 दिन की अतिरिक्त देरी होगी। ईंधन की खपत, बीमा प्रीमियम, माल ढुलाई दरें (फ्रेट रेट) में भारी वृद्धि होगी और कच्चे तेल, LNG, खाद्यान्न तथा विनिर्मित माल की आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी।