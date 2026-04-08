ईरान का अल्टीमेटम: होर्मुज में बिना इजाजत जहाज घुसा तो उड़ा देंगे, सीजफायर के बीच बड़ी धमकी
ईरान ने अमेरिका के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही होर्मुज में अपनी सख्ती दिखा दी। ईरानी नौसेना ने चेतावनी दी है कि बिना तेहरान की अनुमति के कोई भी जहाज स्ट्रेट में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा।
ईरान ने अमेरिका के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही होर्मुज में अपनी सख्ती दिखा दी। ईरानी नौसेना ने चेतावनी दी है कि बिना तेहरान की अनुमति के कोई भी जहाज स्ट्रेट में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। बुधवार को ईरानी नौसेना ने समुद्री मार्ग के पास मौजूद जहाजों को रेडियो संदेश भेजकर स्पष्ट किया कि होर्मुज पार करने के लिए ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेना अनिवार्य है। संदेश में कहा गया कि होर्मुज से गुजरने के लिए आपको ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई भी पोत बिना अनुमति के गुजरने का प्रयास करता है, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यूं कहा जाए तो उड़ा दिया जाएगा।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, चालक दल द्वारा साझा किए गए ऑडियो में यह चेतावनी दर्ज की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अधिकांश जहाज अभी भी होर्मुज में स्थिर हैं, और ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना प्रभाव बनाए रखने का इरादा जताता दिख रहा है। फारस की खाड़ी के ऊपर युद्धक विमान अभी भी तैनात हैं। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के ठीक बाद सामने आया है।
बता दें कि ईरान और ओमान के बीच स्थित यह समुद्री मार्ग मात्र 34 किलोमीटर चौड़ा है, जो खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया की लगभग एक-पांचवीं तेल आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का परिवहन इसी मार्ग से होता है। करीब छह सप्ताह से चल रहे संघर्ष में यह युद्ध का केंद्र बिंदु बना रहा।
दो सप्ताह के लिए सीजफायर
ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वे ईरान पर हमले दो सप्ताह के लिए निलंबित करने पर सहमत हुए हैं, बशर्ते होर्मुज को 'पूर्ण, तत्काल और सुरक्षित' तरीके से खोल दिया जाए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह दोतरफा युद्धविराम होगा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा।
ईरान बोले- यह युद्ध का अंत नहीं
दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम स्वीकार कर लिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि यह युद्ध का अंत नहीं है। तेहरान ने कहा कि यदि दुश्मन कोई गलती करता है तो पूर्ण शक्ति से जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच आगे की बातचीत पाकिस्तान में होने वाली है। इस युद्धविराम को क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, हालांकि दोनों ओर से सतर्कता बरती जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।