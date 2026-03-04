जंग के बीच चीन पर मेहरबान हुआ ईरान, तेल के लिए खोल दिया हॉर्मूज स्ट्रेट; भारत को झटका
मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तेहरान ने घोषणा की है कि अब केवल चीनी जहाजों को ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।
मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तेहरान ने घोषणा की है कि अब केवल चीनी जहाजों को ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ईरान ने बीजिंग के मजबूत समर्थन और युद्ध के दौरान उसके साथ खड़े रहने के लिए आभार जताते हुए यह कदम उठाया है।
ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों के जहाजों, खासकर पश्चिमी और उनके सहयोगी देशों के टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उल्लंघन करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत अपनी काफी तेल जरूरतें खाड़ी देशों से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही पूरी करता है। वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इसी संकरे जलडमरूमध्य से गुजरता है।
इससे पहले ईरान के आईआरजीसी ने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना 'पूर्ण नियंत्रण' होने का दावा किया था। ईरान की समाचार एजेंसी 'फार्स' के अनुसार, आईआरजीसी की नौसेना के अधिकारी मोहम्मद अकबरजादेह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से इस्लामिक गणराज्य की नौसेना के नियंत्रण में है। ईरान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और कच्चे तेल एवं गैस की कीमतें बढ़ने लगी हैं।
वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में जहाजों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नौसेना तैनात की जाएगी और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए जहाजरानी कंपनियों को 'उचित कीमत पर' जोखिम बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गयी है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी सरकार क्षेत्र में काम कर रही जहाजरानी कंपनियों को 'बहुत ही उचित कीमत' पर जोखिम बीमा उपलब्ध कराएगी, ताकि दुनिया में ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इन आश्वासनों के बावजूद कंपनियों की चिंताएं पूरी तरह दूर होना मुश्किल है।
एक ईरानी अधिकारी ने सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी और रिपोर्टों के अनुसार ईरानी सैन्य बलों ने क्षेत्र में कई जहाजों पर गोलीबारी भी की है। ताजा स्थिति के चलते कुछ बीमा कंपनियों ने क्षेत्र में जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में लगभग 200 कच्चे तेल और उत्पाद टैंकर फंसे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
