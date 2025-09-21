इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध ने खोला शांति का रास्ता… लेबनान और सीरिया पर क्या बोले नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमारी निर्णायक जीत ने उत्तरी पड़ोसियों के साथ शांति की ऐसी संभावनाओं को जन्म दिया है, जो हमारे हालिया सैन्य अभियानों से पहले सोची भी नहीं जा सकती थीं।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के साथ चल रहे युद्ध ने लेबनान और सीरिया के साथ शांति की नई राहें खोल दी हैं। कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमारी निर्णायक जीत ने उत्तरी पड़ोसियों के साथ शांति की ऐसी संभावनाओं को जन्म दिया है, जो हमारे हालिया सैन्य अभियानों से पहले सोची भी नहीं जा सकती थीं। उन्होंने आगे बताया कि सीरियाई पक्ष के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन पूर्ण समझौते तक पहुंचने में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।

नेतन्याहू का कैबिनेट को संदेश कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया के साथ सुरक्षा समझौते पर प्रगति का जिक्र किया, लेकिन स्पष्ट किया कि यह जल्द ही अंतिम रूप नहीं लेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिजबुल्लाह पर मिली जीत ने इजरायल के उत्तरी सीमावर्ती देशों के साथ शांति की दिशा में महत्वपूर्ण द्वार खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हम सीरियाई लोगों से संवाद कर रहे हैं। कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना शेष है।