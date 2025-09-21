Benjamin Netanyahu said Israel-Hezbollah war opens way to peace with Lebanon and Syria इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध ने खोला शांति का रास्ता… लेबनान और सीरिया पर क्या बोले नेतन्याहू, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Benjamin Netanyahu said Israel-Hezbollah war opens way to peace with Lebanon and Syria

इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध ने खोला शांति का रास्ता… लेबनान और सीरिया पर क्या बोले नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमारी निर्णायक जीत ने उत्तरी पड़ोसियों के साथ शांति की ऐसी संभावनाओं को जन्म दिया है, जो हमारे हालिया सैन्य अभियानों से पहले सोची भी नहीं जा सकती थीं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:09 PM
इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध ने खोला शांति का रास्ता… लेबनान और सीरिया पर क्या बोले नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के साथ चल रहे युद्ध ने लेबनान और सीरिया के साथ शांति की नई राहें खोल दी हैं। कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमारी निर्णायक जीत ने उत्तरी पड़ोसियों के साथ शांति की ऐसी संभावनाओं को जन्म दिया है, जो हमारे हालिया सैन्य अभियानों से पहले सोची भी नहीं जा सकती थीं। उन्होंने आगे बताया कि सीरियाई पक्ष के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन पूर्ण समझौते तक पहुंचने में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।

नेतन्याहू का कैबिनेट को संदेश

कैबिनेट की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया के साथ सुरक्षा समझौते पर प्रगति का जिक्र किया, लेकिन स्पष्ट किया कि यह जल्द ही अंतिम रूप नहीं लेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिजबुल्लाह पर मिली जीत ने इजरायल के उत्तरी सीमावर्ती देशों के साथ शांति की दिशा में महत्वपूर्ण द्वार खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हम सीरियाई लोगों से संवाद कर रहे हैं। कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना शेष है।

क्या बोले सीरिया के राष्ट्रपति?

बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बुधवार को इजरायल के साथ जारी सुरक्षा वार्ता पर सकारात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि ये बातचीत आगामी दिनों में सकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। शरा ने सुरक्षा समझौते को 'अनिवार्य आवश्यकता' करार देते हुए शर्त रखी कि यह सीरिया के हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करे, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी निगरानी हो। वर्तमान में, दमिश्क और तेल अवीव के बीच चल रही चर्चा का मुख्य उद्देश्य इजरायली हवाई हमलों को रोकना और दक्षिणी सीरिया में घुसपैठिए इजरायली सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना है।

