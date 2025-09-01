बंधकों की रिहाई के लिए समझौते से नेतन्याहू का इनकार, फैसले के पीछे ट्रंप?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक बार फिर बंधकों की चरणबद्ध रिहाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आंशिक युद्धविराम और बंधक-रिहाई समझौते का प्रस्ताव नहीं है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक बार फिर बंधकों की चरणबद्ध रिहाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आंशिक युद्धविराम और बंधक-रिहाई समझौते का प्रस्ताव नहीं है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर अपने रुख को दोहराया। उनका यह यह बयान युद्ध कैबिनेट के छह घंटे लंबे सत्र के बाद आया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कथित तौर पर किसी भी समझौते के लिए किसी भी आंशिक रूपरेखा को स्वीकार करने के खिलाफ आधिकारिक वोट के लिए दबाव डाला।

ट्रंप ने फोन पर क्या कहा

नेतन्याहू ने कहा कि वोट की कोई जरूरत नहीं है। यह मेज पर नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनका रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रभावित हो सकता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था और उन्हें बताया था कि हमास के साथ किसी भी आंशिक समझौते को स्वीकार करने के बजाय इज़रायल को आतंकवादी समूह से पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। चैनल 12 के अनुसार ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि आंशिक समझौतों को भूल जाइए। पूरी ताकत से आगे बढ़िए और इसे पूरा कीजिए।

नेतन्याहू के बयान की आलोचना

कहा जा रहा है कि ट्रंप, नेतन्याहू पर हमास को हराने के लिए गाजा में आईडीएफ की बढ़त तेज करने का दबाव बना रहे हैं। वजह, उन्हें युद्धविराम और बंधक रिहाई वार्ता की प्रभावशीलता पर भरोसा नहीं रहा। हालांकि नेतन्याहू के बयान की बंधकों के परिवारों और उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की है। बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने नेतन्याहू पर अपने राजनीतिक अस्तित्व की बलिवेदी पर बंधकों और सैनिकों की बलि चढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि एक ठोस प्रस्ताव विचाराधीन है। पिछले महीने हमास द्वारा चरणबद्ध बंधक-मुक्ति और युद्धविराम ढांचे पर सहमति जताया गया था।