Benjamin Netanyahu not ready to deal with Hamas is Donald trump the reason बंधकों की रिहाई के लिए समझौते से नेतन्याहू का इनकार, फैसले के पीछे ट्रंप?, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Benjamin Netanyahu not ready to deal with Hamas is Donald trump the reason

बंधकों की रिहाई के लिए समझौते से नेतन्याहू का इनकार, फैसले के पीछे ट्रंप?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक बार फिर बंधकों की चरणबद्ध रिहाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आंशिक युद्धविराम और बंधक-रिहाई समझौते का प्रस्ताव नहीं है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवMon, 1 Sep 2025 08:26 PM
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक बार फिर बंधकों की चरणबद्ध रिहाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आंशिक युद्धविराम और बंधक-रिहाई समझौते का प्रस्ताव नहीं है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर अपने रुख को दोहराया। उनका यह यह बयान युद्ध कैबिनेट के छह घंटे लंबे सत्र के बाद आया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कथित तौर पर किसी भी समझौते के लिए किसी भी आंशिक रूपरेखा को स्वीकार करने के खिलाफ आधिकारिक वोट के लिए दबाव डाला।

ट्रंप ने फोन पर क्या कहा
नेतन्याहू ने कहा कि वोट की कोई जरूरत नहीं है। यह मेज पर नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनका रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रभावित हो सकता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था और उन्हें बताया था कि हमास के साथ किसी भी आंशिक समझौते को स्वीकार करने के बजाय इज़रायल को आतंकवादी समूह से पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। चैनल 12 के अनुसार ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि आंशिक समझौतों को भूल जाइए। पूरी ताकत से आगे बढ़िए और इसे पूरा कीजिए।

नेतन्याहू के बयान की आलोचना
कहा जा रहा है कि ट्रंप, नेतन्याहू पर हमास को हराने के लिए गाजा में आईडीएफ की बढ़त तेज करने का दबाव बना रहे हैं। वजह, उन्हें युद्धविराम और बंधक रिहाई वार्ता की प्रभावशीलता पर भरोसा नहीं रहा। हालांकि नेतन्याहू के बयान की बंधकों के परिवारों और उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की है। बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने नेतन्याहू पर अपने राजनीतिक अस्तित्व की बलिवेदी पर बंधकों और सैनिकों की बलि चढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि एक ठोस प्रस्ताव विचाराधीन है। पिछले महीने हमास द्वारा चरणबद्ध बंधक-मुक्ति और युद्धविराम ढांचे पर सहमति जताया गया था।

कितने बंधक जीवित हैं?
फोरम ने कहा कि मौजूदा ढांचा एक समझौते में बदल सकता है, जिससे सभी बंधकों की वापसी हो जाएगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। बंधकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। इजरायल का मानना है कि 50 बंधकों में से अब केवल 20 ही जीवित हैं। आतंकवादी संगठन द्वारा शुरू में पकड़े गए 251 लोगों में से 28 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो जीवित बंदी अस्वस्थ बताए जा रहे हैं।

