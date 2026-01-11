इजरायली राजनीति में नया तूफान, पुलिस हिरासत में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन

संक्षेप: इजरायल में एक बार फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी सहयोगी जांच के घेरे में आ गए हैं। इजरायली पुलिस ने गाजा युद्ध के दौरान संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को हिरासत में ले लिया।

इजरायल में एक बार फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी सहयोगी जांच के घेरे में आ गए हैं। रविवार को इजरायली पुलिस ने गाजा युद्ध के दौरान संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला गाजा युद्ध के दौरान सैन्य सूचनाओं के लीक होने से जुड़ा है। इजरायली मीडिया के अनुसार, नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को ब्रिटेन में इजरायल का अगला राजदूत नियुक्त किया जाना है।

गौरतलब है कि नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन ने हाल ही में आरोप लगाया था कि ब्रेवरमैन ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान विदेशी प्रेस (खासकर जर्मन अखबार Bild) को संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच में बाधा डालने की कोशिश की थी। इजरायली मीडिया के अनुसार, हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने रविवार को ब्रेवरमैन के घर की भी तलाशी ली। फेल्डस्टीन से ब्रेवरमैन की संदिग्ध संलिप्तता के संबंध में पुलिस से बात करने की उम्मीद है। फेल्डस्टीन तथाकथित 'कतरगेट' घोटाले में भी संदिग्ध हैं, जिसमें उन पर और नेतन्याहू के अन्य करीबी सहयोगियों पर कतर द्वारा इजरायल में खाड़ी राजशाही की छवि बेहतर करने के लिए भर्ती किए जाने का आरोप है।

क्या है पूरा मामला दरअसल, सितंबर 2024 में फेल्डस्टीन ने इजरायली सेना का एक गोपनीय दस्तावेज जर्मन टैब्लॉइड Bild को लीक किया था, जिसके लिए उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। इस दस्तावेज का मकसद यह साबित करना था कि हमास युद्धविराम समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता, और इससे नेतन्याहू के दावे को समर्थन मिलता कि 7 अक्तूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को बातचीत के बजाय सैन्य दबाव से ही रिहा किया जा सकता है।

इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक KAN को दिए साक्षात्कार में फेल्डस्टीन ने कहा कि लीक के तुरंत बाद ब्रेवरमैन ने उनसे मिलने का अनुरोध किया था। उनके अनुसार, ब्रेवरमैन ने बताया कि सेना ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, और उन्होंने कहा कि वह जांच को 'बंद' करा सकते हैं। उसी साक्षात्कार में फेल्डस्टीन ने दावा किया कि नेतन्याहू को लीक की जानकारी थी और वह युद्ध के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए इस दस्तावेज का इस्तेमाल करना चाहते थे।