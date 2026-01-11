Hindustan Hindi News
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Benjamin Netanyahu chief of staff Tzachi Braverman in police custody know reason
इजरायली राजनीति में नया तूफान, पुलिस हिरासत में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन

इजरायली राजनीति में नया तूफान, पुलिस हिरासत में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन

संक्षेप:

Jan 11, 2026 05:52 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
इजरायल में एक बार फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी सहयोगी जांच के घेरे में आ गए हैं। रविवार को इजरायली पुलिस ने गाजा युद्ध के दौरान संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला गाजा युद्ध के दौरान सैन्य सूचनाओं के लीक होने से जुड़ा है। इजरायली मीडिया के अनुसार, नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन को ब्रिटेन में इजरायल का अगला राजदूत नियुक्त किया जाना है।

गौरतलब है कि नेतन्याहू के पूर्व सहयोगी एली फेल्डस्टीन ने हाल ही में आरोप लगाया था कि ब्रेवरमैन ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान विदेशी प्रेस (खासकर जर्मन अखबार Bild) को संवेदनशील सैन्य सूचनाओं के लीक होने की जांच में बाधा डालने की कोशिश की थी। इजरायली मीडिया के अनुसार, हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने रविवार को ब्रेवरमैन के घर की भी तलाशी ली। फेल्डस्टीन से ब्रेवरमैन की संदिग्ध संलिप्तता के संबंध में पुलिस से बात करने की उम्मीद है। फेल्डस्टीन तथाकथित 'कतरगेट' घोटाले में भी संदिग्ध हैं, जिसमें उन पर और नेतन्याहू के अन्य करीबी सहयोगियों पर कतर द्वारा इजरायल में खाड़ी राजशाही की छवि बेहतर करने के लिए भर्ती किए जाने का आरोप है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सितंबर 2024 में फेल्डस्टीन ने इजरायली सेना का एक गोपनीय दस्तावेज जर्मन टैब्लॉइड Bild को लीक किया था, जिसके लिए उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। इस दस्तावेज का मकसद यह साबित करना था कि हमास युद्धविराम समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता, और इससे नेतन्याहू के दावे को समर्थन मिलता कि 7 अक्तूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को बातचीत के बजाय सैन्य दबाव से ही रिहा किया जा सकता है।

इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक KAN को दिए साक्षात्कार में फेल्डस्टीन ने कहा कि लीक के तुरंत बाद ब्रेवरमैन ने उनसे मिलने का अनुरोध किया था। उनके अनुसार, ब्रेवरमैन ने बताया कि सेना ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, और उन्होंने कहा कि वह जांच को 'बंद' करा सकते हैं। उसी साक्षात्कार में फेल्डस्टीन ने दावा किया कि नेतन्याहू को लीक की जानकारी थी और वह युद्ध के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए इस दस्तावेज का इस्तेमाल करना चाहते थे।

नियुक्ति तत्काल सस्पेंड करने की मांग

वहीं, रविवार को ब्रेवरमैन से पूछताछ के जवाब में विपक्षी नेता यायर लैपिड ने ब्रिटेन में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति को तत्काल निलंबित करने की मांग की। लैपिड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कतरगेट मामले में नए घटनाक्रमों के मद्देनजर, त्जाची ब्रेवरमैन की ब्रिटेन में राजदूत के रूप में नियुक्ति को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि एक गंभीर सुरक्षा जांच में बाधा डालने के संदिग्ध व्यक्ति को यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक में इजरायल का प्रतिनिधित्व करने दिया जाए।

Israel

