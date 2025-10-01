नेतन्याहू कैबिनेट ने डेविड ज़िनी को शिन बेट चीफ बनाने की दी मंजूरी, किस बात पर चल रहा था विवाद?

ज़िनी का कार्यकाल पांच साल का होगा। वह 5 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। वह रोनेन बार की जगह लेंगे, जिन्होंने जून में पद छोड़ दिया था। अप्रैल में नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गाजा में जारी हमले, वहां स्थाई युद्धविराम और शांति स्थापना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा सुझाए गए 20 सूत्री प्रस्ताव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मेजर जनरल डेविड ज़िनी को शिन बेट का नया प्रमुख नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है।इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि कैबिनेट ने मंगलवार को मेजर जनरल डेविड ज़िनी को घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट का नया प्रमुख नियुक्त करने को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी है।

जिनी की नियुक्ति पर क्या था विवाद? नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ जाकर मई महीने में ही ज़िनी की नियुक्ति की घोषणा कर दी थी लेकिन कैबिनेट ने चार महीने बाद उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई है। ज़िनी का कार्यकाल पांच साल का होगा। वह 5 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। वह रोनेन बार की जगह लेंगे, जिन्होंने जून में पद छोड़ दिया था। अप्रैल में नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफ़े की घोषणा की थी। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने रोनेन बार को हटाए जाने को अवैध और गैर कानूनी बताया था।