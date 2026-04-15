अमेरिकी नाकाबंदी धरी रह गई, ईरान का सुपरटैंकर होर्मुज से बेखौफ निकला; ट्रंप की सेना कुछ नहीं कर पाई!

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिकी नाकाबंदी के सक्रिय रहते हुए भी एक ईरानी सुपरटैंकर होर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर गया और इमाम खुमैनी बंदरगाह की ओर बढ़ गया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह विशाल कच्चे तेल वाहक लगभग दो मिलियन बैरल कच्चे तेल ले जाने की क्षमता रखता है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिकी नाकाबंदी के सक्रिय रहते हुए भी एक प्रतिबंधित ईरानी सुपरटैंकर बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर गया और इमाम खुमैनी बंदरगाह की ओर बढ़ गया। ईरान की अर्धसरकारी फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह विशाल कच्चे तेल वाहक लगभग दो मिलियन बैरल कच्चे तेल ले जाने की क्षमता रखता है। टैंकर ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम चालू रखते हुए बिना किसी छिपाव के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र और होर्मुज से गुजरते हुए ईरानी जलक्षेत्र में प्रवेश किया। फार्स ने यह भी स्पष्ट किया कि टैंकर माल लदे हुए था या खाली, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

रिपोर्ट में यह भी बताया कि इसके साथ ही, खाद्य सामग्री ले जा रहा एक अन्य जहाज भी खाड़ी में प्रवेश कर चुका है और इमाम खुमैनी बंदरगाह की ओर जा रहा है। ईरान इन नौसैनिक प्रतिबंधों के बीच अपनी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, ये रिपोर्टें अमेरिकी सेना के आधिकारिक दावों से पूरी तरह विपरीत हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बुधवार को घोषणा की कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई पूर्ण नाकाबंदी सफलतापूर्वक लागू हो गई है और अमेरिकी सेना ने क्षेत्रीय जलमार्गों, खासकर होर्मुज में समुद्री वर्चस्व स्थापित कर लिया है।

CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बयान में कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के महज 36 घंटों के अंदर अमेरिकी सेना ने ईरान से आने-जाने वाले सभी समुद्री व्यापार को प्रभावी रूप से रोक दिया है। उन्होंने जोड़ा कि ईरान की अर्थव्यवस्था का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्ग से होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है और इसे पूरी तरह ठप कर दिया गया है। CENTCOM ने एक्स पर अलग बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी नौसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक नाकाबंदी को सख्ती से लागू कर रहे हैं। यह मिशन सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू है जो ईरानी बंदरगाहों या तटीय क्षेत्रों में प्रवेश या निकास करने की कोशिश करते हैं।