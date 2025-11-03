Hindustan Hindi News
अमेरिका से दोस्ती को तैयार है ईरान, लेकिन..; खामेनेई की शर्त मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

संक्षेप: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका इजरायल का साथ देता रहेगा, मध्य पूर्व में दखलंदाजी जारी रखेगा और अपने सैन्य ठिकाने बनाए रखेगा, तब तक तेहरान के साथ उसकी दोस्ती मुमकिन नहीं है।

Mon, 3 Nov 2025 09:06 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ईरान-अमेरिका संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। फिर भी ईरान दोस्ती करने की इच्छा जता रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका इजरायल का साथ देता रहेगा, मध्य पूर्व में दखलंदाजी जारी रखेगा और अपने सैन्य ठिकाने बनाए रखेगा, तब तक तेहरान के साथ उसकी दोस्ती मुमकिन नहीं है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही सौदे की गुंजाइश भी बता रहे हैं।

इजरायल का साथ छोड़ दे अमेरिका

लेकिन खामेनेई ने बिना लाग-लपेट कहा कि तेहरान अब अधूरे भरोसे पर कोई सौदा नहीं करेगा। उन्होंने सबसे सख्त शर्त रखी कि अमेरिका इजरायल का साथ छोड़ दे, तभी मित्रता का रास्ता खुलेगा। इस बयान से साफ है कि अमेरिका-इजरायल गठबंधन बना रहेगा, तो ईरान के साथ संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। बता दें कि अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ सहयोग और दोस्ती के लिए तैयार है, बशर्ते तेहरान राजी हो। उन्होंने जोर दिया था कि साझेदारी का रास्ता हमेशा खुला रहेगा।

परमाणु कार्यक्रम पर अटकी बात

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पांच चरणों की परमाणु वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। बहस का केंद्र यूरेनियम संवर्धन पर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चाहते हैं कि ईरान अपना संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह रोक दे, ताकि परमाणु हथियार बनाने की कोई आशंका न रहे। दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और यह उसके संप्रभु अधिकारों का हिस्सा है।

दो सप्ताह में बना लेगा परमाणु बम

उधर, ईरान के पूर्व वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मोहम्मद-जवाद लारीजानी ने खुलासा किया कि ईरान दो हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है, लेकिन फिर भी वह इस रास्ते से परहेज करता है। लारीजानी ने बताया कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने परमाणु हथियारों के विरुद्ध फतवा जारी किया है, जो मजबूत शिया न्यायशास्त्र पर आधारित है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

