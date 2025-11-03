अमेरिका से दोस्ती को तैयार है ईरान, लेकिन..; खामेनेई की शर्त मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

संक्षेप: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका इजरायल का साथ देता रहेगा, मध्य पूर्व में दखलंदाजी जारी रखेगा और अपने सैन्य ठिकाने बनाए रखेगा, तब तक तेहरान के साथ उसकी दोस्ती मुमकिन नहीं है।

ईरान-अमेरिका संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। फिर भी ईरान दोस्ती करने की इच्छा जता रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका इजरायल का साथ देता रहेगा, मध्य पूर्व में दखलंदाजी जारी रखेगा और अपने सैन्य ठिकाने बनाए रखेगा, तब तक तेहरान के साथ उसकी दोस्ती मुमकिन नहीं है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही सौदे की गुंजाइश भी बता रहे हैं।

इजरायल का साथ छोड़ दे अमेरिका लेकिन खामेनेई ने बिना लाग-लपेट कहा कि तेहरान अब अधूरे भरोसे पर कोई सौदा नहीं करेगा। उन्होंने सबसे सख्त शर्त रखी कि अमेरिका इजरायल का साथ छोड़ दे, तभी मित्रता का रास्ता खुलेगा। इस बयान से साफ है कि अमेरिका-इजरायल गठबंधन बना रहेगा, तो ईरान के साथ संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। बता दें कि अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ सहयोग और दोस्ती के लिए तैयार है, बशर्ते तेहरान राजी हो। उन्होंने जोर दिया था कि साझेदारी का रास्ता हमेशा खुला रहेगा।

परमाणु कार्यक्रम पर अटकी बात गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पांच चरणों की परमाणु वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। बहस का केंद्र यूरेनियम संवर्धन पर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चाहते हैं कि ईरान अपना संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह रोक दे, ताकि परमाणु हथियार बनाने की कोई आशंका न रहे। दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और यह उसके संप्रभु अधिकारों का हिस्सा है।