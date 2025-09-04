ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ राजनयिक संबंधों में की कटौती, ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने छोड़ा तेहरान
ईरान ने गुरुवार को कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 'कम' कर दिया है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिछले सप्ताह तेहरान के राजदूत को देश से निष्कासित करने के बाद उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में यहूदी-विरोधी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया था। आधिकारिक आईआरएनए न्यूज एजेंसी ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई के हवाले से कहा कि ऑस्ट्रेलिया का राजदूत पहले ही ईरान छोड़ चुका है। उन्होंने बताया कि ईरान का वाणिज्य दूतावास अनुभाग ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय है और वहां ईरानियों की वाणिज्य दूतावास संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा।
बाघेई ने कहा कि कूटनीतिक मानदंडों के अनुसार और ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई के जवाब में, ईरान ने ईरान में ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक उपस्थिति का स्तर 'कम' कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने यहूदी-विरोधी आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ईरानी राजदूत को निष्कासित करने के फैसले को 'अनुचित' बताया और कहा कि हम संबंधों में गिरावट का स्वागत नहीं करते, क्योंकि इस कदम का कोई आधार या औचित्य नहीं है। इससे दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित होंगे।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए थे। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान ने अक्टूबर 2024 में सिडनी में कोषेर खाद्य कंपनी लुईस कॉन्टिनेंटल किचन और दो महीने बाद मेलबर्न के एडास इजरायल सिनेगॉग पर आगजनी के हमलों का निर्देश दिया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के महानिदेशक माइक बर्गेस ने कहा कि इन हमलों में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ईरानी राजनयिकों की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन उन्होंने और प्रधानमंत्री अल्बानीज ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ईरान की संलिप्तता का सबूत क्या है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 70000 ईरानी रहते हैं।
