ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ राजनयिक संबंधों में की कटौती, ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने छोड़ा तेहरान

ईरान ने गुरुवार को कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 'कम' कर दिया है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिछले सप्ताह तेहरान के राजदूत को देश से निष्कासित करने के बाद उठाया गया।

ईरान ने गुरुवार को कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 'कम' कर दिया है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिछले सप्ताह तेहरान के राजदूत को देश से निष्कासित करने के बाद उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में यहूदी-विरोधी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया था। आधिकारिक आईआरएनए न्यूज एजेंसी ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई के हवाले से कहा कि ऑस्ट्रेलिया का राजदूत पहले ही ईरान छोड़ चुका है। उन्होंने बताया कि ईरान का वाणिज्य दूतावास अनुभाग ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय है और वहां ईरानियों की वाणिज्य दूतावास संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेगा।

बाघेई ने कहा कि कूटनीतिक मानदंडों के अनुसार और ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई के जवाब में, ईरान ने ईरान में ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक उपस्थिति का स्तर 'कम' कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने यहूदी-विरोधी आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ईरानी राजदूत को निष्कासित करने के फैसले को 'अनुचित' बताया और कहा कि हम संबंधों में गिरावट का स्वागत नहीं करते, क्योंकि इस कदम का कोई आधार या औचित्य नहीं है। इससे दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित होंगे।