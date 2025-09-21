फिलिस्तीन को इन 3 देशों ने दी मान्यता; इजरायल-अमेरिका के विरोध के बीच बड़ा फैसला

यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आई है। ट्रंप ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देगा और गलत संदेश भेजेगा। इजरायली सरकार ने भी इसका कड़ा विरोध जताया।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है। तीनों देशों ने दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है। इन देशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमास को तत्काल अपने अस्तित्व का अंत करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया अब स्वतंत्र व संप्रभु फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से स्वीकार करता है, जो फिलिस्तीनियों की संप्रभुता की लंबे इंतजार वाली आकांक्षा को सम्मान देता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने बयान में कहा कि 1947 से मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए दो-राज्य समाधान हर कनाडाई सरकार की स्थाई नीति रहा है। इस समाधान में एक संप्रभु, लोकतांत्रिक व व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की कल्पना है, जो इजरायल के साथ शांति व सुरक्षा में अपना भविष्य संवार सके।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देकर 'शांति की आशाओं को पुनर्जीवित करने' का ऐलान किया। उन्होंने जोर दिया कि यह कदम हमास के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार पर आधारित है। एक अधिकार जिसे सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में प्रतिबद्धता के रूप में शामिल किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा में इजरायल की बढ़ती कार्रवाइयां, पश्चिमी तट पर बस्तियों का विस्तार तथा हमास की गतिविधियां दो-राज्य समाधान की संभावनाओं को धुंधला कर रही हैं।

यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आई है। ट्रंप ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देगा और गलत संदेश भेजेगा। इजरायली सरकार ने भी इसका कड़ा विरोध जताया। द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, बंधकों व लापता परिवारों के फोरम ने ब्रिटेन, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया की निंदा की, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी, जबकि 48 बंधक अभी भी हमास की कैद में सड़ रहे हैं। फोरम ने कहा कि शांति की कामना करने वाले परिवारों के रूप में, हम मानते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर कोई बहस बंधकों की तत्काल रिहाई से जुड़ी होनी चाहिए। इसे उन्होंने नैतिक व मानवीय अनिवार्यता बताया।