ईरान के मिसाइल इंजन प्लांट पर हमला; युद्ध के बीच इजरायल का बड़ा दावा
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली रक्षा बलों ने रविवार को बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने बताया कि उसने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों के महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन से जुड़े एक प्रमुख केंद्र पर हमले किए हैं।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने रविवार को बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने बताया कि उसने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों के महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन से जुड़े एक प्रमुख केंद्र पर हमले किए हैं। साथ ही, लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मार गिराने की जानकारी भी साझा की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में आईडीएफ ने विस्तार से बताया कि दर्जनों हथियार उत्पादन स्थलों को निशाना बनाया गया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल इंजन, यूएवी (ड्रोन) और वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण स्थल शामिल हैं।
इजरायल के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के जारी रहते हुए आईडीएफ ने कहा कि तेहरान पर पिछले दिनों की तीन लहरों के हमलों के समानांतर, इजरायली वायुसेना ने मध्य और पश्चिमी ईरान में लगातार हमले किए। सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए इन दर्जनों हवाई हमलों में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण और भंडारण स्थल भी शामिल थे। आईडीएफ ने पोस्ट में कहा कि आईडीएफ इजरायल राज्य के नागरिकों पर होने वाली गोलाबारी को कम करने के उद्देश्य से ईरानी शासन के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क पर निरंतर हमले कर रहा है।
इसी बीच, रविवार को दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों ने एक इमारत के अंदर छिपे हिजबुल्लाह के सशस्त्र आतंकवादियों को मार गिराया। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में आईडीएफ ने गिवती ब्रिगेड के अभियानों का विवरण देते हुए बताया कि विस्फोटक चार्ज सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हिजबुल्लाह आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और दर्जनों एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें (एटीजीएम) बरामद की गईं।
पोस्ट के अनुसार, 91वीं डिवीजन के तहत गिवती ब्रिगेड के योद्धाओं ने हिजबुल्लाह आतंकियों को पहचाना, जिन्होंने आईडीएफ बलों की ओर विस्फोटक लगाने और मोर्टार बम दागने की कोशिश की। त्वरित कार्रवाई करते हुए सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की और आतंकवादियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में इजरायली सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा, ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया, जिसमें दर्जनों एटीजीएम मिसाइलें, ग्रेनेड और विस्फोटक शामिल थे, जिनका इस्तेमाल इजरायली बलों के खिलाफ करने की योजना थी।
इजरायली सैन्य अभियानों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजरायल की चल रही कार्रवाइयां तेहरान के 'आतंकवादी शासन' में 'स्पष्ट दरारें' पैदा कर रही हैं। उत्तरी कमान मुख्यालय में स्थिति का आकलन करने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा, हिजबुल्लाह अब पहले जैसा नहीं रहा और हमास भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने इन तीनों को अस्तित्व के लिए लड़ रहे बुरी तरह हारे हुए दुश्मन करार दिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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