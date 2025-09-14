Arab-Islamic summit to support Qatar after Israeli attack कतर में मुस्लिम देशों का महाजुटान, इजरायली हमले का जवाब देंगे 50 से अधिक मुस्लिम देश?, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Arab-Islamic summit to support Qatar after Israeli attack

कतर में मुस्लिम देशों का महाजुटान, इजरायली हमले का जवाब देंगे 50 से अधिक मुस्लिम देश?

गाजा में इजरायल के हमलों से पहले ही कई मुस्लिम देश नाराज हैं। लेकिन दोहा हमले ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लेकर इजरायल द्वारा की गई फटकार ने कई अन्य देशों की बेचैनी बढ़ा दी है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:51 PM
कतर में मुस्लिम देशों का महाजुटान, इजरायली हमले का जवाब देंगे 50 से अधिक मुस्लिम देश?

कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को एक विशाल सम्मेलन होने वाला है। अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक मुस्लिम देश भाग लेंगे। दोहा पर इजरायली हमले के बाद यह पहला मौका होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम देश एक मंच पर जुटेंगे। इसलिए सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन का संदेश न केवल इजरायल, बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर सकता है। दरअसल, गाजा में इजरायल के हमलों से पहले ही कई मुस्लिम देश नाराज हैं। लेकिन दोहा हमले ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लेकर इजरायल द्वारा की गई फटकार ने कई अन्य देशों की बेचैनी बढ़ा दी है।

इजरायल ने एकजुट होने को मजबूर किया?

ऐसा लगता है कि इजरायली हमले ने अमेरिका का समर्थन करने वाले अरब देशों को भी एकजुट होने के लिए बाध्य कर दिया है। यह आपातकालीन शिखर सम्मेलन अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सदस्यों को एक मंच पर ला रहा है। रविवार को विदेश मंत्रियों की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने अशरक अल-अवसत अखबार को बताया कि यह सम्मेलन एक संदेश है कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी देश इसके साथ हैं।

नेतन्याहू का दबाव बरकरार

9 सितंबर के हमले की वैश्विक निंदा के जवाब में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर हमास नेताओं की मौजूदगी को लेकर दबाव बनाए रखा है। बुधवार को उन्होंने कतर को चेतावनी दी कि वह या तो हमास के अधिकारियों को निष्कासित करे या उन्हें न्याय के कटघरे में लाए, वरना इजरायल ऐसा करेगा। कतर लगभग दो साल से चल रहे गाजा युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में जुटा है। कतर ने इजरायल पर शांति की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने और नेतन्याहू पर 'हिंसा' फैलाने का आरोप लगाया है।

नाराज हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे न तो इजरायल और न ही अमेरिका के लक्ष्यों को कोई फायदा होगा। उन्होंने कतर को अपना करीबी सहयोगी बताते हुए कहा कि वह शांति स्थापित करने के लिए कड़ा प्रयास कर रहा है। हमले के बाद उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से कहा कि उनकी धरती पर ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।

दूसरी ओर, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि कतर में रह रहे हमास नेताओं को हटाना उन बंधकों की रिहाई में मुख्य बाधा को दूर करेगा, जिन्हें अभी भी गाजा में कैद रखा गया है और उस युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोलेगा जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों से शुरू हुआ था।

