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युद्ध के बीच ईरानी प्रेसिंडेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात, क्या चर्चा हुई?

Mar 16, 2026 12:58 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने महत्वपूर्ण फोन वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताई और स्थिति पर विस्तृत चर्चा की।

युद्ध के बीच ईरानी प्रेसिंडेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात, क्या चर्चा हुई?

पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने महत्वपूर्ण फोन वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताई और स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार, रविवार को हुई इस बातचीत में दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर विचार-विमर्श किया। यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

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इसी बीच, इराक की राजधानी बगदाद में एक बड़ा हमला हुआ। रविवार को बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रॉकेट दागे गए, जिसमें कम से कम पांच लोग घायल हो गए। इराकी सुरक्षा मीडिया सेल ने बताया कि हवाई अड्डे और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर कुल पांच रॉकेट फायर किए गए। इन हमलों में हवाई अड्डे के चार कर्मचारी, एक सुरक्षाकर्मी और एक इंजीनियर घायल हुए हैं।

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रॉकेटों ने हवाई अड्डे के अलावा एक जल विलवणीकरण संयंत्र को भी निशाना बनाया, जबकि कुछ अन्य रॉकेट अल-करख केंद्रीय जेल के निकट गिरे, जहां इस्लामिक स्टेट (आईएस) के हजारों संदिग्ध कैद हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राजनयिक सुविधा के पास भी रॉकेट गिरने की सूचना है।

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इराकी सुरक्षा बलों ने हमले में इस्तेमाल लॉन्चपैड को बगदाद के दक्षिण-पश्चिम अल-रादवानिया इलाके से जब्त कर लिया। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, हवाई अड्डे के आसपास तीन ड्रोन भी मार गिराए गए। बगदाद हवाई अड्डा एक विशाल सैन्य परिसर है, जिसमें इराकी सेना के ठिकाने, अमेरिकी राजनयिक और रसद सुविधा तथा केंद्रीय जेल शामिल हैं। मध्य पूर्व युद्ध शुरू होने के बाद इराक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और पूरे देश में उड़ानें निलंबित हैं।

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तेहरान समर्थित सशस्त्र समूह इराक में अमेरिकी ठिकानों और बगदाद हवाई अड्डे पर नियमित रूप से ड्रोन व रॉकेट हमले कर रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इराक के न्याय मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसे हमले अल-करख जेल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, जहां हाल ही में सीरिया से लाए गए आईएस संदिग्धों को रखा गया है। शनिवार को अमेरिकी दूतावास परिसर पर भी ड्रोन हमला हुआ था। उसी दिन शहर में हुए हमलों में ईरान समर्थित तीन लड़ाके मारे गए, जिनका आरोप अमेरिका पर लगाया जा रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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