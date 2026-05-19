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फिर छिड़ने वाली है जंग? केशम द्वीप ब्लास्ट के बाद ईरान ने एक्टिव किए एयर डिफेंस सिस्टम

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के केशम द्वीप पर मंगलवार को जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि ये विस्फोट दुश्मन के अविघटित गोला-बारूद को निष्क्रिय करने की कार्रवाई के दौरान हुए।

फिर छिड़ने वाली है जंग? केशम द्वीप ब्लास्ट के बाद ईरान ने एक्टिव किए एयर डिफेंस सिस्टम

ईरान के रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण केशम द्वीप पर मंगलवार जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। होर्मुज स्ट्रेट के निकट इस घटना ने क्षेत्र में युद्ध का खतरा एक बार फिर बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, द्वीप के ऊपर संदिग्ध ड्रोन की उपस्थिति के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर लाया गया। स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र में धमाकों की पुष्टि की है, हालांकि अभी तक किसी जान-माल के नुकसान या हताहत की कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि विस्फोट पुराने अविघटित गोला-बारूद को नियंत्रित तरीके से निष्क्रिय करने की कार्रवाई के दौरान हुए। अधिकारी ने इसे एक नियमित सुरक्षा अभियान बताया है।

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि तेहरान द्वारा वाशिंगटन को नया शांति प्रस्ताव भेजे जाने के बाद उन्होंने ईरान पर हमले फिर से शुरू करने की अपनी योजना को रोक दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले समझौते तक पहुंचने की 'बहुत अच्छी संभावना' है। उन्होंने कहा कि मैंने इसे थोड़े समय के लिए टाल दिया है, उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्योंकि हमारी ईरान के साथ बहुत बड़ी चर्चाएं हुई हैं।

इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ एक समझौता होने ही वाला है। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया के देश जिन्होंने उनसे ईरान पर हमले टालने का अनुरोध किया था, भी मानते हैं कि यह समझौता बहुत जल्द होने वाला है। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इसे दो या तीन दिनों के लिए, यानी थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी समझौते तक पहुंचने के बहुत करीब हैं।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में कुछ ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, और ट्रंप ने ईरान को एक 'एकजुट प्रस्ताव' तैयार करने का समय देने के लिए संघर्ष समाप्त करने की अवधि बढ़ा दी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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