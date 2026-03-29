मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बोले नेतन्याहू- हिल गई है ईरान की सरकार, सत्ता में पड़ी दरार
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दावा किया कि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों से तेहरान के आतंकवादी शासन में साफ-साफ दरारें पड़ गई हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दावा किया कि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों से तेहरान के 'आतंकवादी शासन' में साफ-साफ दरारें पड़ गई हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी कमान मुख्यालय में स्थिति की समीक्षा के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब वैसा ईरान नहीं रहा, हिजबुल्लाह अब वैसा हिजबुल्लाह नहीं रहा और हमास अब वैसा हमास नहीं रहा। ये तीनों ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे बुरी तरह घायल दुश्मन हैं। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि संघर्ष में अब इजरायल ने पहल अपने हाथ में ले ली है।
उन्होंने कहा कि वे हमें आश्चर्यचकित करने की बजाय हम उन्हें आश्चर्यचकित कर रहे हैं। हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में काफी अंदर तक घुस चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि इजरायल ने दुश्मन के इलाके में तीन सुरक्षा क्षेत्र स्थापित कर लिए हैं। लेबनान के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सेना को हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने और इजरायली सीमा से एंटी-टैंक मिसाइल हमलों को दूर रखने के लिए सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने का निर्देश दिया गया है।
इस दौरान नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी इजरायल पर रॉकेट दागने की कुछ अवशिष्ट क्षमता बची हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर में स्थिति को मौलिक रूप से बदलने के लिए इजरायल पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है।
इससे पहले ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका पर 'गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की साजिश रचने' का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेहरान इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। गालिबाफ ने खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश अमेरिका को अपनी धरती से हमला करने की अनुमति दे रहे हैं, उन्हें भी दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन खुलेआम दोस्ती का संदेश भेजता है, लेकिन गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की साजिश रच रहा है। हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए दंडित करेंगे।
ईरान की ओर से यह बयान वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक सीमित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन अभियानों में खार्ग द्वीप और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तटीय इलाकों पर विशेष छापे शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से आक्रमण की योजना नहीं है, बल्कि विशेष अभियान दल और पारंपरिक पैदल सेना द्वारा लक्षित छापेमारी का हिस्सा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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