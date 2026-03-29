मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बोले नेतन्याहू- हिल गई है ईरान की सरकार, सत्ता में पड़ी दरार

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दावा किया कि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों से तेहरान के आतंकवादी शासन में साफ-साफ दरारें पड़ गई हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दावा किया कि इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों से तेहरान के 'आतंकवादी शासन' में साफ-साफ दरारें पड़ गई हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी कमान मुख्यालय में स्थिति की समीक्षा के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब वैसा ईरान नहीं रहा, हिजबुल्लाह अब वैसा हिजबुल्लाह नहीं रहा और हमास अब वैसा हमास नहीं रहा। ये तीनों ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे बुरी तरह घायल दुश्मन हैं। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि संघर्ष में अब इजरायल ने पहल अपने हाथ में ले ली है।

उन्होंने कहा कि वे हमें आश्चर्यचकित करने की बजाय हम उन्हें आश्चर्यचकित कर रहे हैं। हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में काफी अंदर तक घुस चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि इजरायल ने दुश्मन के इलाके में तीन सुरक्षा क्षेत्र स्थापित कर लिए हैं। लेबनान के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सेना को हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने और इजरायली सीमा से एंटी-टैंक मिसाइल हमलों को दूर रखने के लिए सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने का निर्देश दिया गया है।

इस दौरान नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी इजरायल पर रॉकेट दागने की कुछ अवशिष्ट क्षमता बची हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर में स्थिति को मौलिक रूप से बदलने के लिए इजरायल पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है।

इससे पहले ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका पर 'गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की साजिश रचने' का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेहरान इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। गालिबाफ ने खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश अमेरिका को अपनी धरती से हमला करने की अनुमति दे रहे हैं, उन्हें भी दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन खुलेआम दोस्ती का संदेश भेजता है, लेकिन गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की साजिश रच रहा है। हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए दंडित करेंगे।