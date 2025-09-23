Amid cheering crowd Hamas terrorists publicly executes 3 Palestinians in Gaza accuses collaborating with Israel भीड़ लगा रही थी नारा, वो पढ़ रहे थे मौत का फतवा; हमास ने 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतारा, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Amid cheering crowd Hamas terrorists publicly executes 3 Palestinians in Gaza accuses collaborating with Israel

भीड़ लगा रही थी नारा, वो पढ़ रहे थे मौत का फतवा; हमास ने 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतारा

जिन लोगों को सरेआम गोली मारी गई, उनमें से एक यासर अबू शबाब, को इजरायल का प्रमुख सहयोगी बताया गया है। कथित तौर पर वह इजरायल के एक सशस्त्र कबीले का नेतृत्व करता था और इज़रायली नियंत्रण वाले राफ़ा में सक्रिय था।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, गाजाTue, 23 Sep 2025 09:18 AM
share Share
Follow Us on
भीड़ लगा रही थी नारा, वो पढ़ रहे थे मौत का फतवा; हमास ने 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतारा

इजरायल के ताबड़तोड़ हमले और विध्वंसक कार्रवाई के बीच हमास आतंकियों ने गाजा में तीन फिलिस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त नकाबपोश हमास आतंकी तीनों फिलिस्तीनी नागरिकों को सजा-ए-मौत दे रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद भीड़ नारे लगा रही थी। आरोप है कि तीनों फिलिस्तानी नागरिक गाजा में इजरायली अभियान को मदद पहुंचा रहे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, हमास से जुड़े एक टेलीग्राम ग्रुप पर मूल रूप से पोस्ट की गई इस हत्या की भयावह फुटेज में, तीन लोग आँखों पर पट्टी बाँधे, जमीन पर घुटनों के बल बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने हमास के तीन बंदूकधारी आतंकी स्वचालित हथियार लिए हुए हैं, जबकि चौथा व्यक्ति ऊँची आवाज़ में अरबी में कागज़ के एक टुकड़े पर लिखा हुआ पढ़ रहा है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नकाबपोश हमास आतंकवादियों ने गाजा शहर के शिफा अस्पताल के बाहर ये हत्याएँ कीं हैं। यह अस्पताल इजरायल के जमीनी हमले के केंद्र में रहा है। पीड़ितों की आँखों पर पट्टी बाँधकर और घुटनों के बल बैठाकर, भीड़ के जयकारे के बीच उन्हें कई बार गोली मारी गई। न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, इस दौरान एक बंदूकधारी ने फांसी से पहले अरबी में घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल के इन सभी सहयोगियों के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की गई है।

ये भी पढ़ें:गाजा पर ट्रंप का तीन सूत्री प्लान क्या? मुस्लिम देशों को मनाने में क्यों जुटा US

तुम्हारा विश्वासघात तुम्हें नहीं बख्श सकता

बाद में हमास आतंकियों ने उन फिलिस्तीनियों को शवों पर हस्तलिखित नोट छोड़ दिए, जिन पर लिखा था: "तुम्हारा विश्वासघात तुम्हें बिना सज़ा के नहीं बख्श सकता। कड़ी सज़ा का इंतज़ार था। वह पूरा हुआ।" हमास के गृह मंत्रालय ने इन मृतक फिलिस्तीनियों को अपराधियों का एक समूह बताया है, जिन्होंने इज़रायल के साथ मिलकर देशद्रोह का काम काम किया था। एक फ़िलिस्तीनी सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इन हत्याओं को फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध के संयुक्त अभियान के लोगों ने अंजाम दिया है, जबकि न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, क़स्साम ब्रिगेड, इस्लामिक जिहाद और मुजाहिदीन ब्रिगेड जैसे सशस्त्र समूहों ने कथित तौर पर इन हत्याओं को अंजाम दिया है।

यासर अबू शबाब कौन था, जिसे सरेआम दी गई सजा-ए मौत

जिन लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारा गया है, उनमें से एक, यासर अबू शबाब, को इजरायल का प्रमुख सहयोगी बताया गया है। कथित तौर पर वह इज़रायल के एक सशस्त्र कबीले का नेतृत्व करता था और इज़रायली नियंत्रण वाले राफ़ा में सक्रिय था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह कबीला खुद को हमास का विरोधी बताता था, हालाँकि अबू शबाब ने इस बात से इनकार किया था कि इज़रायल ने उसके समूह को हथियार दिए थे।

ये भी पढ़ें:UN में अलग-थलग पड़े US और इजरायल, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए कई वैश्विक नेता

पहले भी हमास दे चुका ऐसी हत्याओं को अंजाम

तीन फिलिस्तीनी नागरिकों की सरेआम हत्या की घटना कथित असंतुष्टों के खिलाफ हमास की हिंसक बदले की एक प्रवृत्ति दिखाती है। इससे पहले मई में भी हमास आतंकियों ने मानवीय सहायता और राहत सामग्री लूटने के आरोप में छह फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार डाला था और 13 अन्य को पैरों में गोली मार दी थी।

गाजा में जारी है IDF का अभियान

इस बीच, इजरायली सेना गाजा सिटी में अपना अभियान जारी रखे हुए है। IDF लगातार हमास के बुनियादी ढांचों और हमास लड़ाकों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने कहा कि उसका उद्देश्य हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराना और समूह के "मुख्य गढ़" कहे जाने वाले क्षेत्र में 3,000 आतंकवादियों को हराना है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दक्षिणी इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में शुरू हुए इस हमले में गाजा में अब तक कम से कम 65,344 लोग मारे गए हैं।

middle east news Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas hamas अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।