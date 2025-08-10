नेतन्याहू के पूर्ण कब्जे वाले प्लान के बीच गाजा में 26 फिलिस्तीनियों की मौत, मदद का था इंतजार

इजरायली पीएम नेतन्याहू के पूर्ण कब्जे वाले प्लान के बीच गाजा में 26 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इजरायल में भी विरोध तेज हो गया है।

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में पूर्ण कब्जे का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही गाजा पर फिर नरसंहार का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को नेतन्याहू ने गाजा पर अपनी योजना को लेकर विदेशी मीडिया से खास बातचीत की। इस बीच गाजा पट्टी में मदद का इंतजार कर रहे 26 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आई है। नेतन्याहू के गाजा प्लान का इजरायल में ही विरोध हो रहा है। इजरायली बंधकों के परिजनों ने गाजा में सैन्य अभियान बढ़ाने की योजना के खिलाफ आम हड़ताल का आह्वान किया है।

नेतन्याहू ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय निंदा के बीच विदेशी और स्थानीय मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह संबोधन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गाजा सिटी पर इसराइली नियंत्रण की योजना पर आपात बैठक से ठीक पहले हुआ।

मदद लेने वालों पर गोलियां और हवाई हमले नेतन्याहू के गाजा पर पूर्ण कब्जे वाले प्लान से इतर, गाजा में नासर अस्पताल ने बताया कि दक्षिणी गाजा के रफ़ा और खान यूनिस को अलग करने वाले नए बने मोराग कॉरिडोर के पास मदद का इंतजार कर रहे 10 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी गाजा में ज़िकिम क्रॉसिंग के पास भी 6 लोग मारे गए।

केंद्रीय गाजा में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फ़ाउंडेशन (GHF) के एक वितरण केंद्र के पास भीड़ पर पहले हवाई फायरिंग और फिर सीधी गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। अस्पताल के मुताबिक, खान यूनिस और रफ़ा में फाउंडेशन के अन्य स्थलों तक पहुंचने की कोशिश में 6 और लोग मारे गए।

इजरायल ने हमले के आरोपों से किया इनकार फाउंडेशन ने इन घटनाओं से इनकार करते हुए कहा कि यह गोलीबारी संभवतः भीड़ द्वारा राहत काफिले को लूटने की कोशिश के दौरान हुई होगी। इजरायली सेना ने भी केंद्रीय गाजा में अपने सैनिकों की किसी घटना से जुड़ने से इनकार किया।

अलग-अलग हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए—गाजा सिटी के मछुआरा बंदरगाह के पास 3 और खान यूनिस में एक टेंट पर हमले में 4, जिनमें 2 बच्चे थे।