24 घंटे में 3 टैंकरों पर अटैक, होर्मुज में फिर बढ़ा तनाव; क्या भड़कने वाला है अमेरिका-ईरान टकराव?

दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। 24 घंटे के भीतर तीन बड़े टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने एक बार फिर अमेरिका-ईरान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है।

अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक सीजफायर और समझौता ज्ञापन (MoU) के बावजूद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। मात्र 24 घंटे के अंदर तीन बड़े टैंकरों पर अलग-अलग हमले हुए हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। साथ ही अमेरिका-ईरान टकराव के फिर से भड़कने की संभावना जताई जा रही है।

अलग-अलग तीन टैंकरों पर हमला दरअसल, ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने मंगलवार को तीन अलग-अलग घटनाओं की पुष्टि की। सबसे पहले मंगलवार तड़के होर्मुज से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे एक टैंकर पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। कुछ घंटे बाद ओमान के तट के निकट एक और जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ। तीसरे हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सभी जहाजों ने हमले के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी।

रिपोर्ट के अनुसार, ओमान के लीमा बंदरगाह से करीब आठ समुद्री मील पूर्व-दक्षिण दिशा में सऊदी अरब के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर 'वेदयान' को भी निशाना बनाया गया। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे दो वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइलें दागीं। दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हमले के बाद क्या बोला ईरान? ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि हमले का शिकार एक टैंकर ओमान तट के पास समुद्री मार्ग में बार-बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी कर रहा था। आगे कहा गया कि चेतावनियों की अवहेलना करने के बाद ही सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने समुद्री रेडियो संचार के हवाले से रिपोर्ट किया कि निशाना बनाए गए जहाजों में से एक 'अल रेकय्यात' नामक एलएनजी टैंकर था, जो कतर के LNG क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहाज के इंजन कक्ष के पास आग लग गई, लेकिन पूरा चालक दल सुरक्षित निकलने में सफल रहा।

अमेरिका-ईरान के बीच हुआ था समझौता बता दें कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब तीन सप्ताह पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ था। इस समझौते के तहत व्यापक परमाणु और क्षेत्रीय समझौते की दिशा में बातचीत के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले रोकने की सहमति जताई थी। साथ ही, एक सप्ताह का अंतरिम समुद्री सुरक्षा प्रबंध भी लागू किया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। पिछले सप्ताह कतर की राजधानी दोहा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इस वार्ता में ईरान ने अपने तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अमेरिका से ठोस गारंटी की मांग की थी।