24 घंटे में 3 टैंकरों पर अटैक, होर्मुज में फिर बढ़ा तनाव; क्या भड़कने वाला है अमेरिका-ईरान टकराव?
दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। 24 घंटे के भीतर तीन बड़े टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने एक बार फिर अमेरिका-ईरान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है।
अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक सीजफायर और समझौता ज्ञापन (MoU) के बावजूद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। मात्र 24 घंटे के अंदर तीन बड़े टैंकरों पर अलग-अलग हमले हुए हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इन घटनाओं ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। साथ ही अमेरिका-ईरान टकराव के फिर से भड़कने की संभावना जताई जा रही है।
अलग-अलग तीन टैंकरों पर हमला
दरअसल, ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने मंगलवार को तीन अलग-अलग घटनाओं की पुष्टि की। सबसे पहले मंगलवार तड़के होर्मुज से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे एक टैंकर पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। कुछ घंटे बाद ओमान के तट के निकट एक और जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ। तीसरे हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सभी जहाजों ने हमले के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी।
रिपोर्ट के अनुसार, ओमान के लीमा बंदरगाह से करीब आठ समुद्री मील पूर्व-दक्षिण दिशा में सऊदी अरब के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर 'वेदयान' को भी निशाना बनाया गया। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे दो वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइलें दागीं। दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
हमले के बाद क्या बोला ईरान?
ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि हमले का शिकार एक टैंकर ओमान तट के पास समुद्री मार्ग में बार-बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी कर रहा था। आगे कहा गया कि चेतावनियों की अवहेलना करने के बाद ही सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने समुद्री रेडियो संचार के हवाले से रिपोर्ट किया कि निशाना बनाए गए जहाजों में से एक 'अल रेकय्यात' नामक एलएनजी टैंकर था, जो कतर के LNG क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहाज के इंजन कक्ष के पास आग लग गई, लेकिन पूरा चालक दल सुरक्षित निकलने में सफल रहा।
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ था समझौता
बता दें कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब तीन सप्ताह पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ था। इस समझौते के तहत व्यापक परमाणु और क्षेत्रीय समझौते की दिशा में बातचीत के दौरान ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले रोकने की सहमति जताई थी। साथ ही, एक सप्ताह का अंतरिम समुद्री सुरक्षा प्रबंध भी लागू किया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। पिछले सप्ताह कतर की राजधानी दोहा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इस वार्ता में ईरान ने अपने तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अमेरिका से ठोस गारंटी की मांग की थी।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि जब तक ईरान के खिलाफ धमकियां और प्रतिबंध जारी रहेंगे, तब तक अंतिम समझौते पर कोई प्रगति नहीं हो सकती। अमेरिका को MoU के तहत किए गए अपने वादों का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। ईरान के वरिष्ठ सांसद और संसदीय समिति के प्रमुख अलाउद्दीन बोरुजेर्दी ने और भी सख्त लहजे में कहा कि हार्मुज के प्रबंधन को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की मंजूरी के बिना इस होर्मुज से जुड़ी कोई भी भविष्य की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सफल नहीं हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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