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हफ्तों की शांति के बाद UAE में फिर खतरे की घंटी, मिसाइल अलर्ट से बढ़ी चिंता; फिर क्या हुआ?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, दुबई
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अमेरिका-ईरान तनाव के बीच मंगलवार को दुबई के लोगों को हफ्तों बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट मिला। यूएई रक्षा मंत्रालय ने वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मिसाइल खतरे का पता लगाने की पुष्टि की और नागरिकों को आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी…

UAE
यूएई में फिर खतरे की घंटी

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के बीच मंगलवार को दुबई के निवासियों को हफ्तों बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट मिला। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने एक मिसाइल खतरे का पता लगाया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने देश की ओर एक मिसाइल खतरे का संकेत दिया है। कृपया आधिकारिक माध्यमों से जारी चेतावनियों और अपडेट्स का पालन करें।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुनाई देने वाली आवाजें वायु रक्षा इंटरसेप्शन का परिणाम हैं। बयान में आगे कहा गया कि रक्षा मंत्रालय किसी भी खतरे का जवाब देने और यूएई की संप्रभुता, सुरक्षा व स्थिरता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अलर्ट में लिखा था कि आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम आश्वस्त करते हैं कि फिलहाल स्थिति सुरक्षित है। सावधानी बरतते हुए और आधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर सकते हैं।

यूएई एयर डिफेंस ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया

यूएई सरकार ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से देश की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पहली मिसाइल यूएई के समुद्री क्षेत्र के बाहर गिरी, जबकि दूसरी समुद्री क्षेत्र के अंदर गिरी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं और अधिकारी किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बता दें कि जून में गलत अलार्म और जुलाई में हमले के अलर्ट के बाद यह पहला ऐसा अलर्ट था। इससे पहले आखिरी मिसाइल चेतावनी मई की शुरुआत में आई थी।

ट्रंप ने कहा- ईरान से कोई बातचीत नहीं

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही कोई वार्ता तय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज खुला है, जबकि ईरान ने पहले दावा किया था कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग शिपिंग के लिए बंद है। बता दें कि सोमवार को अस्थायी युद्धविराम समझौता समाप्त हो गया।

वहीं, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि राजनयिक गतिरोध के बीच उनका देश 'पूर्ण आक्रमणकारी' सैन्य रुख अपना रहा है। हालांकि मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से नए हमलों की कोई रिपोर्ट नहीं आई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत या संवाद नहीं चल रहा है, और न ही कोई तय है। नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। होर्मुज खुला है और संचालन में है। सभी समुद्री सुरंगें हटा दी गई हैं या नष्ट कर दी गई हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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