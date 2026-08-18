हफ्तों की शांति के बाद UAE में फिर खतरे की घंटी, मिसाइल अलर्ट से बढ़ी चिंता; फिर क्या हुआ?

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच मंगलवार को दुबई के लोगों को हफ्तों बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट मिला। यूएई रक्षा मंत्रालय ने वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मिसाइल खतरे का पता लगाने की पुष्टि की और नागरिकों को आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी…

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के बीच मंगलवार को दुबई के निवासियों को हफ्तों बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट मिला। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने एक मिसाइल खतरे का पता लगाया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने देश की ओर एक मिसाइल खतरे का संकेत दिया है। कृपया आधिकारिक माध्यमों से जारी चेतावनियों और अपडेट्स का पालन करें।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुनाई देने वाली आवाजें वायु रक्षा इंटरसेप्शन का परिणाम हैं। बयान में आगे कहा गया कि रक्षा मंत्रालय किसी भी खतरे का जवाब देने और यूएई की संप्रभुता, सुरक्षा व स्थिरता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अलर्ट में लिखा था कि आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम आश्वस्त करते हैं कि फिलहाल स्थिति सुरक्षित है। सावधानी बरतते हुए और आधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर सकते हैं।

यूएई एयर डिफेंस ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया यूएई सरकार ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से देश की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पहली मिसाइल यूएई के समुद्री क्षेत्र के बाहर गिरी, जबकि दूसरी समुद्री क्षेत्र के अंदर गिरी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं और अधिकारी किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बता दें कि जून में गलत अलार्म और जुलाई में हमले के अलर्ट के बाद यह पहला ऐसा अलर्ट था। इससे पहले आखिरी मिसाइल चेतावनी मई की शुरुआत में आई थी।

ट्रंप ने कहा- ईरान से कोई बातचीत नहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही कोई वार्ता तय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज खुला है, जबकि ईरान ने पहले दावा किया था कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग शिपिंग के लिए बंद है। बता दें कि सोमवार को अस्थायी युद्धविराम समझौता समाप्त हो गया।