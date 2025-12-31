सऊदी अरब के हमले से बैकफुट पर UAE, यमन से वापस बुलाएगा अपनी सेनाएं; हथियारों पर दी सफाई

संक्षेप: तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला में हवाई हमले किए। गठबंधन का दावा था कि ये हमले यूएई के फुजैरा बंदरगाह से आई हथियारों की एक खेप को निशाना बनाकर किए गए।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने यमन में तैनात अपनी शेष सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह कदम सऊदी अरब के साथ यमन में सैन्य अभियानों को लेकर बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि हालिया घटनाक्रमों और उनके आतंकवाद-रोधी अभियानों की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए यह निर्णय स्वेच्छा से लिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यूएई ने इससे पहले सऊदी अरब के उन आरोपों को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि अबू धाबी यमन के दक्षिण में सक्रिय एक अलगाववादी गुट को इस तरह समर्थन दे रहा है, जिससे सऊदी सीमा की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दोनों तेल-समृद्ध पड़ोसी देशों के बीच यह विवाद पहले से ही तनावपूर्ण रहे रिश्तों को सार्वजनिक रूप से उजागर करता दिखा।

हवाई हमलों से भड़का विवाद तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला में हवाई हमले किए। गठबंधन का दावा था कि ये हमले यूएई के फुजैरा बंदरगाह से आई हथियारों की एक खेप को निशाना बनाकर किए गए। ये हथियार यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) को सप्लाई किए जा रहे थे। एसटीसी यमन के दक्षिणी हिस्से में अलग संप्रभुता स्थापित करने की मांग करता है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएई के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मुकल्ला भेजी गई खेप में हथियार नहीं, बल्कि यूएई बलों के इस्तेमाल के लिए वाहन शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि यमन में यूएई की प्राथमिकता वैध सरकार की बहाली में सहायता और आतंकवाद से मुकाबला करना है, साथ ही यमन की संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाता है।

यमन संघर्ष और क्षेत्रीय राजनीति यमन रणनीतिक शिपिंग मार्गों के चौराहे पर स्थित है। वह वर्ष 2014 से संघर्ष की आग में झुलस रहा है, जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करता है, जबकि यूएई एसटीसी का समर्थक माना जाता है। हूती विद्रोहियों का देश के लगभग एक-तिहाई हिस्से पर नियंत्रण है और गाजा युद्ध शुरू होने के बाद 2023 से उन्होंने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाकर हमले भी किए।

सऊदी अरब और यूएई दोनों 2015 में गठित उस सैन्य गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, जिसका उद्देश्य हूती विद्रोहियों से लड़ना था। इस लंबे संघर्ष में करीब चार लाख लोगों की जान जा चुकी है। समय के साथ यूएई ने धीरे-धीरे अपनी सैन्य भागीदारी कम की, जबकि हूती अधिक मजबूत होते चले गए। वर्ष 2022 में एक अस्थायी संघर्षविराम भी लागू हुआ।

हालिया घटनाएं और बढ़ता तनाव इस महीने तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब एसटीसी ने दो प्रांतों- जिसमें सऊदी सीमा से सटा यमन का सबसे बड़ा प्रांत हदरमौत भी शामिल है, पर नियंत्रण कर लिया। एसटीसी का कहना है कि उसका उद्देश्य हूती विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तस्करी मार्गों को रोकना था।

हालांकि सऊदी अरब और यूएई मध्य पूर्व की कई नीतियों- जैसे सीरिया और गाजा पर आम तौर पर एकमत रहे हैं और दोनों ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को समर्थन दिया है तथा फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को समाधान बताया है, लेकिन दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं है।

तेल उत्पादन के मुद्दे पर ओपेक में मतभेद, विदेशी निवेश आकर्षित करने की होड़ और आर्थिक विविधीकरण की कोशिशों ने रिश्तों में तनाव बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में अबू धाबी और रियाद का दौरा कर निवेश के बड़े वादे हासिल किए थे।