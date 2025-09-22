After Canada Australia and Britain now Malta declared Palestine an independent country ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, टेंशन में इजरायल, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
मिडिल ईस्ट न्यूज़

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, टेंशन में इजरायल

अबेला ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से गाजा पहुंची सहायता का जिक्र करते हुए बताया कि फिलिस्तीन को मान्यता की पूर्व संध्या पर माल्टा द्वारा दान की गई आटा की खेप गाजा पहुंच गई। उन्होंने इसे 'ऐतिहासिक' कदम बताते हुए कहा कि माल्टा इस क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रति कटिबद्ध है।

Devendra Kasyap Mon, 22 Sep 2025 06:01 PM
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, टेंशन में इजरायल

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 147 ने फिलिस्तीन को पूर्ण राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद माल्टा ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर औपचारिक मान्यता देने की घोषणा कर दी है। माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने मई माह में ही फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना का खुलासा किया था।

भूमध्य सागर में स्थित इस यूरोपीय संघ के द्वीप राष्ट्र का फिलिस्तीनी मुद्दे पर समर्थन का लंबा इतिहास रहा है। माल्टा ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए हमेशा दो-राष्ट्र समाधान के पक्ष में आवाज बुलंद की है। गौरतलब है कि पूर्व फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की पत्नी वर्षों तक इसी द्वीप पर रहीं थीं।

रविवार की देर शाम, अबेला ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से गाजा पहुंची सहायता का जिक्र करते हुए बताया कि फिलिस्तीन को मान्यता की पूर्व संध्या पर माल्टा द्वारा दान की गई आटा की खेप गाजा पहुंच गई। उन्होंने इसे 'ऐतिहासिक' कदम बताते हुए कहा कि माल्टा इस क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रति कटिबद्ध है। इसी क्रम में, रविवार (21 सितंबर) को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक विस्तृत वीडियो संदेश के जरिए अपनी मंशा स्पष्ट की। हालांकि, इस फैसले का इजरायल ने कड़ा विरोध जताया। उम्मीद है कि इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस समेत कई अन्य देश भी ऐसा ही कदम उठाएंगे। दशकों से इजरायल के करीबी सहयोगी रहे इन पश्चिमी राष्ट्रों ने दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में ठप्प प्रगति पर गहरी नाराजगी भी जाहिर की है।

इसके जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा कि कोई फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा। रविवार को जारी बयान में उन्होंने चेतावनी दी कि सात अक्टूबर के उस भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है- आप आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमारी जमीन पर एक आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई साजिश का जवाब दिया जाएगा, इंतजार कीजिए और देखिए। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने एक्स पर पोस्ट कर सहमति जताई और कहा कि यह उन लोगों के लिए दुखद दिन है जो सच्ची शांति की कामना करते हैं।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के 140 से ज्यादा अन्य सदस्य देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। गाजा में इजरायली हमलों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता के बीच यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत ने तो नवंबर 1988 में ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया था और उसी समय कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए थे।

