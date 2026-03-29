मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के सटे तट से गुजरे 7 जहाज, भारत और पाकिस्तान के कितने शिप?
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच सऊदी अरब से कच्चे तेल का एक छोटा जत्था ईरान के तट से सटे मार्ग का उपयोग करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच सऊदी अरब से कच्चे तेल का एक छोटा जत्था ईरान के तट से सटे मार्ग का उपयोग करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, शनिवार को फारस की खाड़ी से कुल सात जहाज निकलते देखे गए, जिनमें एक तेल टैंकर, दो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर और चार बल्क कैरियर शामिल हैं। ट्रैकिंग जानकारी से ये भी पता चला है कि इन सभी सात जहाजों ने उत्तर की ओर जाने वाला संकरा मार्ग अपनाया, जो ईरान के लारक और केशम द्वीपों के बीच से होकर गुजरता है।
टैंकरट्रैकर्स डॉट कॉम के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान से जुड़े कच्चे तेल टैंकर अपने ट्रांसपोंडर बंद करके होर्मुज पार करना जारी रखे हुए हैं। मार्च के पहले 23 दिनों में औसत प्रवाह लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा। इस सप्ताह के अंत में तेहरान ने सात मलेशियाई टैंकरों को फारस की खाड़ी छोड़ने की अनुमति दे दी। मलेशियाई विदेश मंत्री मोहम्मद हसन के हवाले से ‘द स्टार’ अखबार ने बताया कि फंसे जहाज जल्द ही रवाना हो सकेंगे। वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले 20 पाकिस्तानी ध्वज वाले जहाजों को भी अनुमति देने पर सहमति जताई है।
ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार, शनिवार को सबसे उल्लेखनीय बहिर्गमन तेल टैंकर पी. अलीकी का था, जो लगभग 6.5 लाख बैरल सऊदी कच्चा तेल लेकर पाकिस्तान जा रहा है। इसके अलावा, दो एलपीजी वाहक भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि चार मालवाहक जहाज बाहर निकले, जिनमें दो ईरानी ध्वज वाले थे। रिपोर्ट के अनुसार, रविवार सुबह ईरान से जुड़ा कच्चा तेल टैंकर तवाना भी फारस की खाड़ी से रवाना हो गया। वोर्टेक्सा के अनुसार, इस जहाज पर रूस के तेल व्यापार से जुड़े होने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा रखे हैं।
इसके अलावा, शनिवार को दो छोटे एलपीजी वाहक और एक मालवाहक पोत फारस की खाड़ी में प्रवेश करते देखे गए। इनमें से एक एलपीजी वाहक और मालवाहक ईरानी तट के समानांतर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा दक्षिणी मार्ग अपना रहा है। रविवार सुबह एक मालवाहक पोत ईरान के बंदर इमाम खुमैनी बंदरगाह की ओर बढ़ता दिखा, जो खाद्य सामग्री लेकर जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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