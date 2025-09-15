50 muslim countries summit against israel in doha pakistan also active दोहा में जुट रहे 50 मुसलमान देशों के नेता, इजरायल के खिलाफ पाकिस्तान भी खूब ऐक्टिव; क्या तैयारी, Middle-east Hindi News - Hindustan
दोहा में जुट रहे 50 मुसलमान देशों के नेता, इजरायल के खिलाफ पाकिस्तान भी खूब ऐक्टिव; क्या तैयारी

मीटिंग में यह मुद्दा उठ सकता है कि कैसे इजरायल ने पूरे गाजा पर ही कब्जे का प्लान कर लिया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक पर भी उसकी नजर है। डिप्लोमैट्स का कहना है कि इस मीटिंग में कम से कम 50 मुल्कों के नेता रहेंगे। इसमें यह प्रस्ताव लाने पर विचार होगा कि कैसे UN के मंच से फिलिस्तीन को मान्यता दिलाई जाए।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, दोहाMon, 15 Sep 2025 10:59 AM
कतर की राजधानी दोहा में बीते सप्ताह इजरायल के हमले से ऐसी आग भड़की है कि 50 इस्लामिक देशों के नेता आज जुटने वाले हैं। दोहा में ही यह जुटाने वाला है, जिसमें इजरायल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा इसी महीने के अंत में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अब तक करीब 150 देश मान्यता देते हैं और इस्लामिक देश चाहेंगे कि दुनिया के सभी मुल्कों से उसे मान्यता दिला दी जाए। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेत ने कहा कि हमारा यह जुटाने इसलिए है ताकि दुनिया को एक संदेश जाए कि कतर अकेला नहीं है।

वहीं कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि भले ही इजरायल ने हमला किया है और उसे जवाब भी मिलेगा। लेकिन इस हमले के बाद भी गाजा में जारी जंग को लेकर मध्यस्थता कराने की हमारी कोशिशें खत्म नहीं होंगी। अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर हम मध्यस्थता के प्रयास करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा कि इजरायल को सजा देने के लिए एकजुट हो जाएं। इस मामले में दोहरे मानदंड अपनाना सही नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यह समय है, जब इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इजरायल को पता चलना चाहिए कि कैसे हमारे भाइयों को लगातार मारने का अंजाम मिल सकता है। उसे पता लगे कि युद्ध छेड़ने की क्या कीमत हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। फिलहाल इस्लामिक सहयोग संगठन के बैनर तले आने वाले दुनिया के 57 मुल्कों में से 50 के नेता पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान भी खासा ऐक्टिव है। कतर पर हमले के तुरंत बाद ही उसने एकता दिखाई थी और इस्लामिक दुनिया से जवाब देने की अपील की थी। इस मीटिंग के आयोजन में डिप्टी पीएम इशाक डार खुद सक्रिय हैं।

इस मीटिंग में यह मुद्दा भी उठ सकता है कि कैसे इजरायल ने पूरे गाजा पर ही कब्जे का प्लान कर लिया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक पर भी उसकी नजर है। डिप्लोमैट्स का कहना है कि इस मीटिंग में कम से कम 50 मुल्कों के नेता रहेंगे। इसमें यह प्रस्ताव लाने पर विचार होगा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के मंच से फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने का प्रस्ताव लाया जाए। इसके अलावा इजरायल को उसके किए की सजा दी जाए।

