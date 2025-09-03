गाजा युद्ध में कम से कम 21000 बच्चे विकलांग हुए, जानें संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में और क्या

संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने बुधवार को कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में कम से कम 21000 बच्चे विकलांग हो गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने बुधवार को कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में कम से कम 21000 बच्चे विकलांग हो गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग दो वर्षों में करीब 40500 बच्चों को 'युद्ध-संबंधी नई चोटें' लगी हैं, जिनमें से आधे से अधिक विकलांग हो गए हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति ने कहा कि गाजा में सैन्य हमलों के दौरान इजरायली निकासी आदेश श्रवण या दृश्य हानि वाले लोगों के लिए 'अक्सर दुर्गम' थे, जिससे 'निकासी असंभव' हो गई।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि विकलांग लोगों को असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों में भागने के लिए मजबूर किया गया। समिति ने कहा कि विकलांग लोगों को सहायता में भारी रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई लोग भोजन, स्वच्छ पानी या स्वच्छता के बिना रह गए और जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। अमेरिका और इजरायल समर्थित निजी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के पूरे क्षेत्र में चार वितरण केंद्र हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जिसे इसने बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापित किया है, में लगभग 400 वितरण केंद्र थे। युद्ध के मलबे और अवशेषों के नीचे गतिशीलता सहायक उपकरणों के नष्ट होने जैसी भौतिक बाधाओं ने लोगों को सहायता केंद्रों तक पहुंचने से और भी रोक दिया।

समिति ने कहा कि 83 प्रतिशत विकलांग लोगों ने अपने सहायक उपकरण खो दिए हैं, और अधिकांश लोग गधागाड़ी जैसे विकल्प खरीदने में असमर्थ हैं। समिति ने चिंता जताई कि व्हीलचेयर, वॉकर, बेंत, स्प्लिंट और कृत्रिम अंग जैसे उपकरणों को इजरायली अधिकारियों द्वारा 'दोहरे उपयोग की वस्तुएं' माना जाता है, इसलिए उन्हें सहायता शिपमेंट में शामिल नहीं किया जाता। समिति ने युद्ध से प्रभावित 'विकलांग व्यक्तियों को व्यापक मानवीय सहायता' प्रदान करने का आह्वान किया और जोर दिया कि सभी पक्षों को 'आगे की हिंसा, क्षति, मृत्यु और अधिकारों के हनन' को रोकने के लिए विकलांगों के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।