इजरायली धमकी का ऐसा खौफ, बस निकल भागने की होड़; एक रात में गाजा छोड़ गए 20 हजार

कोई पैदल तो कोई गाड़ी में सामान रखकर बस निकलने की होड़ में है। इजरायल ने गाजा में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और उसका कहना है कि अब जमीनी हमला करेगा। सुबह से अब तक गाजा में इजरायली हमलों के चलते 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल की ओर से तेजी से जारी हमलों के चलते गाजा में खौफ का आलम है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवMon, 15 Sep 2025 02:33 PM
कतर में 50 मुस्लिम देशों के नेताओं की मीटिंग चल रही है। इस बीच गाजा में कोहराम मचा है। गुजरी रात में करीब 20 हजार लोगों ने गाजा से पलायन कर लिया है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बिस्तर और जरूरी सामान बांधकर पलायन कर लिया है। कोई पैदल तो कोई गाड़ी में सामान रखकर बस निकल जाने की होड़ में है। इजरायल ने गाजा में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और उसका कहना है कि अब जमीनी हमला करेगा। यही नहीं सुबह से अब तक गाजा में इजरायली हमलों के चलते 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल की ओर से तेजी से जारी हमलों के चलते गाजा में खौफ का आलम है।

यही नहीं संकट इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि निकट भविष्य में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसके अलावा कतर पर इजरायल के हमले ने स्थिति और खराब की है। फिलहाल तो दोहा में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा मुसलमान देशों की एकता को भी इस मंच से दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है। इसके बाद भी इजरायल किसी तरह से दबने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू का कहना है कि वह गाजा में सक्रिय एक-एक आतंकवादी को खत्म करेंगे। बीते सप्ताह ही इजरायल ने चेतावनी दी थी कि गाजा में रहने वाले लोग यहां से निकल जाएं।

गाजा में कुल 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से कई लाख लोग निकल चुके हैं। दरअसल इजरायल ने चेतावनी दी है कि गाजा में रहने वाले लोग यहां के दक्षिणी हिस्से में जाकर शरण ले सकते हैं। लेकिन यहां रह रहे लोगों में इतना खौफ है कि वे किसी भी इलाके को सुरक्षित नहीं मानते। इस बीच खबर है कि इजरायल ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण इलाके वेस्ट बैंक में भी हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक के तुबास, नाबलुस और उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले जारी हैं।

एक और अहम बात यह है कि एक तरफ मुसलमान देशों का समिट चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल में हैं। उनकी नेतन्याहू से करीब 3 घंटे मीटिंग भी चली है। एक 'इजरायल और 50 देश' नाम से एक इवेंट में भी नेतन्याहू जाने वाले हैं।

