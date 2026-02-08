Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव: मतदान के दौरान नाबालिग कैसे पहुंचा? शिवसेना विधायक पर जांच बैठी

संक्षेप:

जिला परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना विधायक विलास भुमरे द्वारा अपने नाबालिग बेटे की मौजूदगी में मतदान करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता और अन्य मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं।

Feb 08, 2026 07:37 pm ISTDevendra Kasyap भाषा
महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण तालुका में जिला परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना विधायक विलास भुमरे द्वारा अपने नाबालिग बेटे की मौजूदगी में मतदान करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता और अन्य मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह घटना शनिवार को पैठण तालुका के पचोद बूथ में घटी, जिसमें भूमरे और उनके बेटे दोनों की उंगलियों पर स्याही के निशान लगाए गए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जिलाधिकारी दिलीप स्वामी ने जांच के आदेश दिए।

पैठण से विधायक भूमरे ने पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर इस घटना को नजरअंदाज किया। भूमरे ने दावा किया कि वोट डालने के बाद जब मेरी उंगली पर स्याही लग रही थी, तो मेरे बेटे ने भी अपनी उंगली पर स्याही लगवाने की जिद की। वो छोटा है। वो ईवीएम और उसके बटनों के बारे में कैसे समझेगा? वो छोटा है और केवल मेरे साथ आया था।

जिलाधिकारी स्वामी ने कहा कि वायरल वीडियो और मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। स्वामी ने कहा कि मैंने पैठण तालुका के संबंधित अधिकारी को फोन किया है और उनसे इस घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। मैंने यह भी पूछा है कि इस मामले में बच्चे को ईवीएम बूथ तक ले जाने और उसकी उंगली पर स्याही लगाने की अनुमति किसने दी थी। हम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

बता दें कि भुमरे (40) पैठण से पांच बार विधायक रहे शिवसेना नेता संदीपनराव भुमरे के बेटे हैं। संदीपनराव भुमरे वर्तमान में छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) से लोकसभा सांसद हैं।

Maharashtra News
