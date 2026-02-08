महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव: मतदान के दौरान नाबालिग कैसे पहुंचा? शिवसेना विधायक पर जांच बैठी
जिला परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना विधायक विलास भुमरे द्वारा अपने नाबालिग बेटे की मौजूदगी में मतदान करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता और अन्य मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण तालुका में जिला परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना विधायक विलास भुमरे द्वारा अपने नाबालिग बेटे की मौजूदगी में मतदान करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता और अन्य मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह घटना शनिवार को पैठण तालुका के पचोद बूथ में घटी, जिसमें भूमरे और उनके बेटे दोनों की उंगलियों पर स्याही के निशान लगाए गए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जिलाधिकारी दिलीप स्वामी ने जांच के आदेश दिए।
पैठण से विधायक भूमरे ने पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर इस घटना को नजरअंदाज किया। भूमरे ने दावा किया कि वोट डालने के बाद जब मेरी उंगली पर स्याही लग रही थी, तो मेरे बेटे ने भी अपनी उंगली पर स्याही लगवाने की जिद की। वो छोटा है। वो ईवीएम और उसके बटनों के बारे में कैसे समझेगा? वो छोटा है और केवल मेरे साथ आया था।
जिलाधिकारी स्वामी ने कहा कि वायरल वीडियो और मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। स्वामी ने कहा कि मैंने पैठण तालुका के संबंधित अधिकारी को फोन किया है और उनसे इस घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। मैंने यह भी पूछा है कि इस मामले में बच्चे को ईवीएम बूथ तक ले जाने और उसकी उंगली पर स्याही लगाने की अनुमति किसने दी थी। हम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
बता दें कि भुमरे (40) पैठण से पांच बार विधायक रहे शिवसेना नेता संदीपनराव भुमरे के बेटे हैं। संदीपनराव भुमरे वर्तमान में छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) से लोकसभा सांसद हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
