अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक हिलने-डुलने और खांसने लगा युवक; हर कोई हैरान
महाराष्ट्र के नासिक में ब्रेन डेड घोषित किया गया एक युवक अपने अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान हिलने-डुलने और खांसने लगा। युवक के रिश्तेदारों ने शुक्रवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि त्र्यंबकेश्वर तालुका के निवासी भाऊ लचके को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद अडगांव के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। लचके की उम्र 19 साल है।
भाऊ लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे ने कहा, 'जब हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब वह हिलने-डुलने और खांसने लगा। हम उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर है और उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।' इस बीच, निजी अस्पताल के मैनेजमेंट ने दावा किया कि लचके को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि परिजन कुछ चिकित्सा शब्दावली को लेकर भ्रमित हो गए थे।
भिवंडी में कपड़े की रंगाई से जुड़े कारखाने में लगी आग
वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कपड़ों की रंगाई से संबंधित एक मंजिला कारखाने में आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे भिवंडी शहर के कामतघर इलाके में स्थित एक परिसर में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि आग बुझाने का काम रात भर जारी रहा और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। कारखाने में रखे सामान के कारण आग और भड़क गई। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी।