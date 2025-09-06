अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, अचानक हिलने-डुलने और खांसने लगा युवक; हर कोई हैरान

भाऊ लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे ने कहा, ‘जब हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब वह हिलने-डुलने और खांसने लगा। हम उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर है।’

महाराष्ट्र के नासिक में ब्रेन डेड घोषित किया गया एक युवक अपने अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान हिलने-डुलने और खांसने लगा। युवक के रिश्तेदारों ने शुक्रवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि त्र्यंबकेश्वर तालुका के निवासी भाऊ लचके को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद अडगांव के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। लचके की उम्र 19 साल है।

भाऊ लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे ने कहा, 'जब हम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब वह हिलने-डुलने और खांसने लगा। हम उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत गंभीर है और उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।' इस बीच, निजी अस्पताल के मैनेजमेंट ने दावा किया कि लचके को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि परिजन कुछ चिकित्सा शब्दावली को लेकर भ्रमित हो गए थे।