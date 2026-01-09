लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री, लातूर से निकाय चुनाव उम्मीदवार; कौन है ऐश्वर्या

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

महाराष्ट्र के लातूर में महानगरपालिका चुनाव में प्रतिष्ठित ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ (एलएसई) से स्नातकोत्तर 26 वर्षीय युवती भी उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में वह महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों पर जोर दे रही हैं।

Jan 09, 2026 09:59 pm ISTDeepak Mishra भाषा, लातूर
महाराष्ट्र के लातूर में महानगरपालिका चुनाव में प्रतिष्ठित ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ (एलएसई) से स्नातकोत्तर 26 वर्षीय युवती भी उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में वह महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों पर जोर दे रही हैं। ऐश्वर्या सुशील कुमार चिकटे ने एलएसई से ‘आर्थिक इतिहास’ में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है। लातूर महानगरपालिका के चुनाव में वह अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन सेना की संयुक्त उम्मीदवार हैं।

समस्याओं को दूर करने का फैसला
पूर्वी लातूर के बुद्ध नगर की रहने वाली ऐश्वर्या ने अपनी जन्मभूमि पर लौटकर राजनीति के जरिए जमीनी समस्याओं को दूर करने का फैसला किया है। अपने अभियान के दौरान वह मतदाताओं से सत्ता की बागडोर नए, शिक्षित और प्रगतिशील युवा नेताओं को सौंपने का आग्रह कर रही है, जो बदलाव ला सकें। ऐश्वर्या का मानना है कि बार-बार उन्हीं पार्टियों और जाने-पहचाने चेहरों को चुनने से वास्तविक प्रगति रुकी हुई है। उसने झुग्गी-बस्तियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘मोहल्ला क्लीनिक’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना उनके मुख्य चुनावी मुद्दे हैं।

चुनाव वाले शहरों में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश
महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 15 जनवरी यानी गुरुवार को 29 महानगरपालिकाओं में आने वाले उन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जहां निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और केंद्र सरकार के कार्यालयों में यह अवकाश रहेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की व्यवस्था सहित सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है।

यहां होने वाला है मतदान
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर में मतदान होने हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
