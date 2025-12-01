बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया, फिर बंदूक की नोक पर उतरवा दिए महिला के कपड़े; रेप की कोशिश

संक्षेप: मुंबई में एक महिला ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया और फिर बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को मजबूर किया। उसका वीडयो बनाने के बाद धमकी दी कि अगर यह बात किसी से बताई तो वीडियो लीक हो जाएगा।

मुंबई में एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक को बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया और वीडियो बना लिया गया। महिला ने एक प्राइवेट कंपनी जॉय जॉन पास्कल पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और फ्रैंको इंडियन फार्मा कंपनी के संस्थापक सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंबई पुलिस के पास दर्ज करवाई गई शिकायत में 51 साल की महिला कारोबारी ने कहा है कि उसे जॉय जॉन पास्कल पोस्ट की तरफ से फ्रैंक इंडियन फार्मा के ऑफिस में बुलाया गया था। महिला ने दावा किया कि उसे एक मीटिंग के बारे में बताया गया था। महिला ने बताया कि उसे बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को मजबूर किया गया और रेप की कोशिश की गई।

महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसकी नेकेड तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिए और धमकी दी कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाएंगे। महिला ने जॉय जॉन पास्कल पोस्ट और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और अब आरोपियों की जांच की जा रही है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B, 326, 509 और आईटी ऐक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज किया है।

पिछले सप्ताह केरल में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। यहां एक महिला ने दावा किया था कि कुछ लोगों ने उसे जबरन घसीटा और कार के अंदर ले गए। इसके बाद जबरदस्ती शराब पिलाई और यौन उत्पीड़न किया। महिला ने कहा था कि रात करीब 9 बजे वह कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक कार आई जिसमें तीन लोग मौजूद थे। उन लोगों में महिला की जान-पहचान वाला भी एक शख्स था।