Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Woman stripped at gunpoint attempted rape of woman attending meeting
बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया, फिर बंदूक की नोक पर उतरवा दिए महिला के कपड़े; रेप की कोशिश

बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया, फिर बंदूक की नोक पर उतरवा दिए महिला के कपड़े; रेप की कोशिश

संक्षेप:

मुंबई में एक महिला ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया और फिर बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को मजबूर किया। उसका वीडयो बनाने के बाद धमकी दी कि अगर यह बात किसी से बताई तो वीडियो लीक हो जाएगा। 

Mon, 1 Dec 2025 03:35 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुंबई में एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक को बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया और वीडियो बना लिया गया। महिला ने एक प्राइवेट कंपनी जॉय जॉन पास्कल पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और फ्रैंको इंडियन फार्मा कंपनी के संस्थापक सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंबई पुलिस के पास दर्ज करवाई गई शिकायत में 51 साल की महिला कारोबारी ने कहा है कि उसे जॉय जॉन पास्कल पोस्ट की तरफ से फ्रैंक इंडियन फार्मा के ऑफिस में बुलाया गया था। महिला ने दावा किया कि उसे एक मीटिंग के बारे में बताया गया था। महिला ने बताया कि उसे बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने को मजबूर किया गया और रेप की कोशिश की गई।

महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसकी नेकेड तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिए और धमकी दी कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो जाएंगे। महिला ने जॉय जॉन पास्कल पोस्ट और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और अब आरोपियों की जांच की जा रही है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B, 326, 509 और आईटी ऐक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज किया है।

पिछले सप्ताह केरल में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। यहां एक महिला ने दावा किया था कि कुछ लोगों ने उसे जबरन घसीटा और कार के अंदर ले गए। इसके बाद जबरदस्ती शराब पिलाई और यौन उत्पीड़न किया। महिला ने कहा था कि रात करीब 9 बजे वह कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक कार आई जिसमें तीन लोग मौजूद थे। उन लोगों में महिला की जान-पहचान वाला भी एक शख्स था।

कार रुकी और महिला को अंदर खींच लिया गया। इसके बाद उसे शराब पिलाई गई और यौन उत्पीड़न किया गया। बाद में महिला को सड़क किनारे छोड़ दिया गया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Rape rape mms gang rape mms
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।