पत्नी का सिर काटकर शहर में फेंका, शव के बाकी टुकड़े झोकने में जुटी डॉग स्क्वॉड

Wed, 3 Sep 2025 01:39 PM
महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में एक महिला का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह जघन्य अपराध घरेलू विवाद के कारण हुआ प्रतीत होता है।

पुलिस के अनुसार, दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक ऐसे ही झगड़े के दौरान पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी होगी। मृतका की उम्र 25 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है। कटा हुआ सिर भिवंडी के इदगाह कॉम्प्लेक्स के पास मिला। पुलिस ने शव के बाकी हिस्सों को खोजने के लिए डॉग स्क्वॉड की मदद ली है और तलाशी अभियान जारी है।

भोईवाडा पुलिस ने बताया कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कटे हुए सिर को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

बढ़ते जघन्य अपराध

इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक 22 वर्षीय युवक की उसके दोस्तों ने कथित तौर पर हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया। इस हत्या का कारण दोस्त की बहन के साथ युवक का रिश्ता था, जिससे आरोपी नाराज था। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एक अन्य मामले में, बेंगलुरु में एक 35 वर्षीय महिला को उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर आग लगा दी। आरोपी शराबी था और अपनी पार्टनर के किसी अन्य पुरुष से दोस्ती करने से नाराज था।

उत्तर प्रदेश में ही एक अन्य मामले में, एक महिला ने अपने पति की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला का आरोप था कि उसका पति उसकी उपेक्षा कर अपनी पहली पत्नी को अधिक महत्व देता था।

दिल्ली में भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। यह हत्या अपने बेटे के जन्मदिन के दौरान दोनों परिवारों के बीच उपहारों को लेकर हुए विवाद के बाद की गई।