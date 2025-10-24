Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़woman doctor suicide with note on palm rape allegation on policemen
हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर डॉक्टर ने दी जान, पुलिस वालों पर रेप का आरोप

हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर डॉक्टर ने दी जान, पुलिस वालों पर रेप का आरोप

संक्षेप: महिला डॉक्टर बीड़ जिले की रहने वाली थी और सतारा के फालटन स्थित सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रही थी। महिला डॉक्टर ने अपने एक हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था। इसमें बताया कि था कि उनका दो पुलिस वाले रेप कर रहे थे और उत्पीड़न जारी था।

Fri, 24 Oct 2025 03:46 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। यही नहीं डॉक्टर ने एक अपनी हथेली पर ही एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें बताया कि उसका दो पुलिस वालों ने रेप किया है और उत्पीड़न कर रहे थे। इससे परेशान होकर ही वजह जान दे रही है। सतारा के फालटन में स्थित एक होटल के कमरे में डॉक्टर की लाश फंदे से झूलती पाई गई। इस पर पुलिस को अलर्ट किया गया। महिला डॉक्टर बीड़ जिले की रहने वाली थी और सतारा के फालटन स्थित सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रही थी। महिला डॉक्टर ने अपने एक हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था। इसमें बताया कि था कि उनका दो पुलिस वाले रेप कर रहे थे और उत्पीड़न जारी था। महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में 4 बार रेप किए जाने की बात लिखी है।

इससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और इसी के चलते उसने यह अतिवादी कदम उठाया है। हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में महिला डॉक्टर ने कहा कि दोनों पुलिस वाले बीते 5 महीनों से रेप कर रहे थे। महिला डॉक्टर ने लिखा कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बाडाने ने उसका रेप किया था। इसके अलावा भी कई बार यौन उत्पीड़न किया। वहीं दूसरा पुलिसकर्मी प्रशांत बांकर उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था। सतारा पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि हमने केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हम आरोपों की जांच कर रहे हैं, जो महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में लगाए हैं।

आरोपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बाडाने सस्पेंड

पुलिस का कहना है कि हमारी ओर से जांच शुरू हो गई है, जिन दो पुलिस वालों पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के महिला आयोग की चीफ रूपाली चाकनकर का कहना है कि हमने इस मामले का संज्ञान लिया है। हमने सतारा पुलिस को आदेश दिया है कि वह सख्ती से इस केस की जांच करे। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इस मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेत्तिवार ने सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल इस मामले के आरोपी गोपाल बाडाने को सस्पेंड कर दिया गया है।

कांग्रेस नेता ने लिखा- रक्षक के ही भक्षक बन जाने का केस है

उन्होंने लिखा, 'यह वह केस है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए! पुलिस का कर्तव्य रक्षा करना है, लेकिन अगर वे खुद एक महिला डॉक्टर का शोषण कर रहे हों तो न्याय कैसे मिलेगा? जब इस लड़की ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महायुति सरकार बार-बार पुलिस को बचाती है, जिससे पुलिसिया अत्याचार बढ़ रहे हैं।'

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
