सुनेत्रा पवार के शपथ लेते ही मंत्रिमंडल में बदलाव, कौन संभालेगा वित्त मंत्रालय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ विभाग आवंटित किए हैं। अजित पवार के पास इनके अलावा वित्त और योजना विभाग भी था जिसे फडणवीस अपने ही पास रख सकते हैं। 

Jan 31, 2026 11:10 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में भी कई अहम बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ विभाग आवंटित किए हैं। हालांकि, उन्हें वित्त और योजना विभाग नहीं दिए गए, जो उनके दिवंगत पति अजित पवार के पास थे।। ये सभी विभाग दिवंगत एनसीपी नेता और सुनेत्रा पवार के पति अजित पवार के पास थे। बारामती में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उनके पास राज्य का वित्त मंत्रालय भी था। हालांकि कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय का जिम्मा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद संभालेंगे।

आगामी मार्च में राज्य का बजट पेश होना है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद इस विभाग की जिम्मेदारी लेंगे और वह खुद ही सालाना बजट विधानसभा में पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक अजित पवार बजट पर काम लगभग पूरा कर चुके थे और इसे अंतिम रूप दे रहे थे। अब इसमें आखिरी समय में किए जाने वाले अहम फैसले ही शामिल होंगे।

जल्द ही बजट पेश होना है और ऐसे में सुनेत्रा पवार को यह विभाग सौंपना सही नहीं लग रहा है। उनके पास अभी प्रशासन का अनुभव कम है। वहीं सरकार के कामकाज और जरूरतों को समझने में उन्हें थोड़ा वक्त भी लगेगा। हो सकता है कि बजट पेश होने के बाद एक बार फिर एनसीपी के ही किसी नेता को वित्त मंत्रालय दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस 2023 में भी वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं।

सुनेत्रा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। उनके बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है, जो उनके पति अजित पवार के निधन से खाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वह जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और अपने दिवंगत पति के सपने को आगे बढ़ाएंगी।

राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली और चर्चाओं से दूर रहने वाली सुनेत्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पवार परिवार के गृह क्षेत्र बारामती में अपनी ननद और मौजूदा राकांपा (शप) की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सुले से हारने के बाद, वह राज्यसभा के लिए चुनी गईं।

