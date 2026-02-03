Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Wings of Air India and IndiGo planes collide at Mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दो विमानों के पंख आपस में टकराए; सभी यात्री सुरक्षित

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दो विमानों के पंख आपस में टकराए; सभी यात्री सुरक्षित

संक्षेप:

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। दोनों विमानों के विंगटिप्स आपस में टकराए। यह घटना तब हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे।

Feb 03, 2026 10:24 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। दोनों विमानों के विंगटिप्स (पंखों के सिरे) आपस में टकराए। यह घटना तब हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2732 (मुंबई से कोयंबटूर जा रही) पुशबैक के दौरान टैक्सीवे पर थी, जबकि इंडिगो की फ्लाइट 6E 791 (हैदराबाद से मुंबई पहुंची) लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी। टैक्सींग के दौरान यह ग्राउंड कोलिजन हुआ।सौभाग्य से किसी यात्री या क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि उनके विमान के विंगटिप को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण फ्लाइट में देरी हुई। दोनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, घटना के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया था। एयर इंडिया ने बताया कि 3 फरवरी को मुंबई से कोयंबटूर जाने वाली फ्लाइट AI2732 में देरी हुई, क्योंकि उड़ान भरने से पहले टैक्सीवे पर इंतजार करते समय निर्धारित विमान दूसरी एयरलाइन के एक विमान से टकरा गया। दोनों विमानों के पंखों के सिरे (विंगटिप्स) आपस में टकराए, जिससे हमारे विमान के पंख के सिरे को नुकसान पहुंचा।

बयान में आगे कहा गया कि सावधानी के तौर पर, तकनीकी जांच के लिए विमान को रोक दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है, और हमारी ग्राउंड टीमें उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने भी इस घटना की पुष्टि की है और बताया है कि उनके विमान की रखरखाव जांच चल रही है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

घटना के बाद डीजीसीए के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI2732 उड़ान C1 से M4 की ओर प्रस्थान के लिए टैक्सी कर रही थी और इंडिगो की आगमन उड़ान (हैदराबाद से) B1 में शामिल होने के लिए टैक्सी कर रही थी, तभी दोनों विमानों के दाहिने पंख आपस में टकरा गए। घटना के समय दोनों विमान टैक्सी कर रहे थे। दोनों विमान अब निरीक्षण के लिए टैक्सी बे में लौट आए हैं। मुंबई डीजीसीए कार्यालय के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।