मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दो विमानों के पंख आपस में टकराए; सभी यात्री सुरक्षित

संक्षेप: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। दोनों विमानों के विंगटिप्स आपस में टकराए। यह घटना तब हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के दो विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। दोनों विमानों के विंगटिप्स (पंखों के सिरे) आपस में टकराए। यह घटना तब हुई जब दोनों विमानों में यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2732 (मुंबई से कोयंबटूर जा रही) पुशबैक के दौरान टैक्सीवे पर थी, जबकि इंडिगो की फ्लाइट 6E 791 (हैदराबाद से मुंबई पहुंची) लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी। टैक्सींग के दौरान यह ग्राउंड कोलिजन हुआ।सौभाग्य से किसी यात्री या क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि उनके विमान के विंगटिप को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण फ्लाइट में देरी हुई। दोनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, घटना के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया था। एयर इंडिया ने बताया कि 3 फरवरी को मुंबई से कोयंबटूर जाने वाली फ्लाइट AI2732 में देरी हुई, क्योंकि उड़ान भरने से पहले टैक्सीवे पर इंतजार करते समय निर्धारित विमान दूसरी एयरलाइन के एक विमान से टकरा गया। दोनों विमानों के पंखों के सिरे (विंगटिप्स) आपस में टकराए, जिससे हमारे विमान के पंख के सिरे को नुकसान पहुंचा।

बयान में आगे कहा गया कि सावधानी के तौर पर, तकनीकी जांच के लिए विमान को रोक दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है, और हमारी ग्राउंड टीमें उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने भी इस घटना की पुष्टि की है और बताया है कि उनके विमान की रखरखाव जांच चल रही है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।