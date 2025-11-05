Hindustan Hindi News
किसी खान को मुंबई का मेयर बनने नहीं दे सकता, जोहरान ममदानी की जीत का जश्न के बीच BJP नेता

किसी खान को मुंबई का मेयर बनने नहीं दे सकता, जोहरान ममदानी की जीत का जश्न के बीच BJP नेता

संक्षेप: अमीत साटम ने कहा कि वह धार्मिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र-विरोधी रुख अपनाकर समाज को बांटने की कोशिश करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी खान को मुंबई के मेयर बनने नहीं देंगे।

Wed, 5 Nov 2025 09:17 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
भारतीय मूल के अमेरिकी मुस्लिम युवा जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने पर जहां दुनियाभर के मुसलमान खुश हैं और अमेरिका समेत विश्व के कई हिस्सों में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं भारत में भी उसका असर पड़ा है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुंबई अध्यक्ष अमीत साटम ने दो टूक कहा है कि वह किसी भी खान को मुंबई का मेयर बनने नहीं दे सकते हैं। खान से मतलब उनका इशारा किसी मुस्लिम शख्स से है।

अंधेरी पश्चिम से भाजपा विधायक साटम ने कहा, "हम किसी भी खान को मेयर नहीं बनने देंगे।" उन्होंने इसे 'वोट जिहाद' बताते हुए कहा कि मुंबई में भी वैसी ही राजनीति लाने की कोशिश की जा रही है, जैसी न्यूयॉर्क शहर में देखी गई है। जब उनसे पूछा गया कि उनका क्या मतलब है, तो भाजपा नेता ने कहा, “कुछ लोग राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रहे हैं। मुंबई को ऐसी ताकतों से बचाना जरूरी है, जिन्होंने पहले समाज को बांटने की कोशिश की है।”

धार्मिक सद्भाव में विश्वास करते हैं

NDTV से बात करते हुए साटम ने कहा कि वह धार्मिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र-विरोधी रुख अपनाकर समाज को बांटने की कोशिश करता है, तो हम उसका विरोध करेंगे। बता दें कि मुंबई में यानी बीएमसी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। बता दें कि भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के विद्वान महमूद ममदानी के बेटे जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता है। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो, जो एक घोटाले में घिरे डेमोक्रेट उम्मीदवार थे और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था उन्हें और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराया है।

मुंबई की सांस्कृतिक पहचान बदलने नहीं दे सकते

मुंबई भाजपा प्रमुख ने दुनिया भर में ममदानी के आलोचकों की बात दोहराते हुए कहा, "हम हमेशा मुंबई के विकास और एकता के लिए खड़े रहेंगे। पूरे शहर में वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर नागरिक को गर्व के साथ यह कहने का अधिकार है। शहर की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बदलने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा।"

