राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे देवेंद्र फडणवीस? अटकलों पर महाराष्ट्र CM ने क्या कहा?
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पृष्ठभूमि में फडणवीस के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों के बीच उन्होंने शनिवार को दिल्ली का संक्षिप्त दौरा किया और बाद में नागपुर लौट आए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए रविवार को कहा कि वह मुंबई और महाराष्ट्र में ही हैं। फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की 'तिरंगा' रैली को अधिक महत्व नहीं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक जैसे मुद्दे किसी व्यक्ति या दल से नहीं, बल्कि देश के युवाओं से जुड़े हैं।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पृष्ठभूमि में फडणवीस के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलों के बीच उन्होंने शनिवार को दिल्ली का संक्षिप्त दौरा किया और बाद में नागपुर लौट आए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''आज मैं नागपुर में हूं और शाम मुंबई जाऊंगा। मैं मुंबई और महाराष्ट्र में ही हूं।''
उन्होंने कहा कि प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए मुंबई में शिवसेना (उबाठा) और मनसे की 'तिरंगा' रैली से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फडणवीस ने कहा, ''मुझे खुशी है कि उन्हें जश्न मनाने का एक कारण मिला। हम भी खुश हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे किसी व्यक्ति या दल से नहीं, बल्कि देश के युवाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाई और देशहित में फैसला लिया।''
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी जो देश और दुनिया में अपनी तरह का पहला विधेयक होगा। फडणवीस ने 'तिरंगा' रैली के दौरान शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना भी साधा।
उन्होंने कहा, ''उद्धव ठाकरे पिछले 10 वर्ष में कई बार ऐसी बात बोल चुके हैं लेकिन उनके बयानों का कोई असर नहीं होता क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी के साथ खड़ा है। मोदी जी के रात एक बजे इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो ने दुनियाभर में इंस्टाग्राम के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि भारत किसके साथ खड़ा है।''
राउत ने फडणवीस पर किया था दावा
इससे पहले, शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने शनिवार को संकेत दिया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नया शिक्षा मंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा, " धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद फडणवीस को अगला शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। फडणवीस बहुत पढ़े-लिखे हैं और वकील हैं। वे कई विषयों पर विद्वतापूर्ण प्रस्तुतियां भी देते हैं। उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर काफी चर्चा रही है। इसलिए संयोग से या उनकी बदकिस्मती से, केंद्र में उन्हें इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।" हालांकि, प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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