Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Why is Yogi Adityanath coming here The BJP wants to spoil the atmosphere alleges Sanjy Raut
मुंबई में माहौल खराब करना चाहती है BJP, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर क्या बोले संजय राउत

मुंबई में माहौल खराब करना चाहती है BJP, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर क्या बोले संजय राउत

संक्षेप:

भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष सातम ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर से एक दिन पहले काफी विचार-विमर्श के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला साझा किया।

Dec 31, 2025 07:17 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BMC यानी बृह्नमुंबई महानगरपालिका के चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। अब शिवसेना (UBT) ने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कार्यक्रम पर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राउत ने यूपी सीएम और पीएम मोदी के प्रचार कार्यक्रम को लेकर कहा, 'क्या जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में आने की? क्या यहां कि भारतीय जनता पार्टी, यहां के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए सक्षम नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे हैं। क्या संबंध है। और भी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। यहां आप माहौल खराब करना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा, 'आज किसी ने कहा कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं कि मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। जय भवानी, जय शिवाजी यह नारा है।'

उन्होंने कहा, 'ये योगी आदित्यनाथ वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी बता रहे हो। आपके पास ताकत नहीं है। आप हर प्रांत के मुख्यमंत्री को लाकर या मंत्रियों को लाकर चुनाव लड़ना चाहते हो। हम हमारी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे।'

सीट बंटवारे पर सवाल

उन्होंने चुनाव के लिए भाजपा और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में हुए सीट बंटवारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'अब तक मुंबई या महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और मुंबई में भाजपा को सीटें दी जाती थीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। अमित शाह की जो शिवसेना है, उसे भाजपा के सामने गिड़गिड़ाकर सीटें मांगनी पड़ रही हैं।'

उन्होंने कहा, 'हम इसे असली शिवसेना नहीं मानते। ऐसा शिवसेना के इतिहास में कभी नहीं हुआ...। जब भी भाजपा ने ऐसा रुख अपनाया है, तब हमने उनसे अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि हम शिवसेना हैं...। चाहे महाराष्ट्र राज्य के चुनाव हों या बीएमसी के, हमने चुनाव अकेले लड़े हैं...। लेकिन हम कभी भी भाजपा के सामने नहीं झुके। यह आत्मसम्मान की बात है।'

भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष सातम ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर से एक दिन पहले काफी विचार-विमर्श के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला साझा किया। सातम ने कहा कि दोनों दल अपने-अपने कोटे से कुछ सीट गठबंधन साझेदारों को आवंटित करेंगे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath Sanjay Raut
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।