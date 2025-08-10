Why is BJP angry over questioning ECI Shiv Sena UBT supports Sharad Pawar allegations ECI से सवाल करने पर BJP को मिर्ची क्यों? शरद पवार के आरोपों को शिवसेना UBT का समर्थन, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Why is BJP angry over questioning ECI Shiv Sena UBT supports Sharad Pawar allegations

ECI से सवाल करने पर BJP को मिर्ची क्यों? शरद पवार के आरोपों को शिवसेना UBT का समर्थन

Sharad Pawar allegations: शरद पवार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उठाए गए सवाल पर शिवसेना उद्धव गुट ने उनका समर्थन किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर इतने सारे वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे आकर दिक्कत को समझना चाहिए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:10 PM
एनसीपी(एसपी) प्रमुख शरद पवार के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उठाए गए दावों को शिवसेना(यूबीटी) ने समर्थन दिया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया कि शरद पवार जैसे नेता अगर सवाल उठाते हैं तो फिर जरूर कुछ बड़ी दिक्कत है। अगर उनसे कोई आकर कहता है कि 160 सीटों पर जीत पक्की है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग को भ्रमित किया जा सकता है, क्या धांधली की जा सकती क्या उसमें भ्रष्टाचार होता है?

शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे से भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "चाहे राहुल गांधी हों या फिर शरद पवार हों या फिर विपक्ष का कोई और नेता हो अगर कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है... या फिर अनियमितता की बात करते हैं तो फिर भाजपा को परेशानी क्यों होती है। हम कोई सवाल उठाते हैं, भाजपा वाले परेशान हो जाते हैं। हम तो बस लोकतंत्र को संभालने वाली संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी मांग है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस्तीफा देना चाहिए।"

कुंभकरण की नींद सो रहा है चुनाव आयोग: शिवसेना (यूबीटी)

दुबे ने कहा, "आज यह लोग कह रहे हैं कि शरद पवार को अभी यह सब क्यों याद आ रहा है। क्या यह लोग सो रहे थे, जब पिछले 6 महीने से राहुल गांधी निर्वाचन आयोग से डिजिटल कॉपी मांग रहे थे... लेकिन वह भी चुनाव आयोग ने उनको नहीं दी। उनकी पूरी टीम ने 6 महीने मेहनत की... लगातार मेहनत की उसके बाद यह जाकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग नींद से नहीं जागा, वह कुंभकरण की नींद सोया हुआ है।

इस्तीफा दें मुख्य निर्वाचन अधिकारी: शिवसेना (यूबीटी)

आनंद दुबे ने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक फिल्मी डायलॉग है कि 'तुमसे न हो पाएगा' ठीक उसी तरह उनसे नहीं हो पाएगा। एक समय ता जब शेषन इस देश के मुख्य चुनाव अधिकारी थे, देश के बच्चे-बच्चे को उन पर भरोसा था, इन पर तो नेताओं को ही भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी यह मांग है कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। एक समय था कि सब उसका सम्मान करते थे, आज इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।"