Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Why did Devendra Fadnavis get angry at the MLAs there was silence in the House
घर बैठना पड़ जाएगा; विधायकों पर भड़क गए देवेंद्र फडणवीस, सदन में छा गया था सन्नाटा

घर बैठना पड़ जाएगा; विधायकों पर भड़क गए देवेंद्र फडणवीस, सदन में छा गया था सन्नाटा

संक्षेप:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा, 'मैंने पहले ही सदस्यों से कहा है कि वे असंबद्ध मुद्दों पर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ का उल्लेख न करें।' उन्होंने अपनी चेतावनी सभी विधायकों पर लागू होने का स्पष्ट संकेत दिया।

Dec 10, 2025 06:33 am ISTNisarg Dixit भाषा
share

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में विधायकों को चेतावनी दी कि वे प्रश्नकाल के दौरान असंबद्ध मुद्दों पर राज्य सरकार की प्रमुख 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना का बार-बार उल्लेख न करें। विधानसभा में योजना के बार-बार संदर्भ आने पर फडणवीस स्पष्ट रूप से खफा नजर आए और कहा कि सदस्यों को इसे सामान्य राजनीतिक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर यह जारी रहा, तो आपको घर बैठना पड़ेगा।' इसके बाद सदन में थोड़ी देर के लिए मौन छा गया। बाद में, भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने कथित अवैध शराब वितरण का मुद्दा उठाया और योजना का संक्षिप्त उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें रोकते हुए चेतावनी दोहराई। पवार पहले फडणवीस के निजी सहायक रह चुके हैं।

फडणवीस ने जोर देकर कहा, 'मैंने पहले ही सदस्यों से कहा है कि वे असंबद्ध मुद्दों पर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ का उल्लेख न करें।' उन्होंने अपनी चेतावनी सभी विधायकों पर लागू होने का स्पष्ट संकेत दिया। इससे पहले कांग्रेस विधायक ज्योति गायकवाड ने अलग मुद्दे पर बहस करते हुए योजना का उल्लेख किया, जिससे मुख्यमंत्री की नाराजगी जाहिर हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे असंबद्ध विषयों में राजनीतिक प्रभाव के लिए नहीं खींचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह योजना जारी रहेगी। यह किसी अन्य कार्यक्रम से निधि या संसाधन नहीं लेगी लेकिन कोई भी इस पर अनावश्यक टिप्पणी न करे।' चेतावनी के बाद प्रश्नकाल के शेष समय में किसी विधायक ने योजना का उल्लेख नहीं किया।

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।