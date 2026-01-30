अजित पवार का प्लेन क्यों हुआ क्रैश, ब्लैक बॉक्स में क्या मिला? नए VIDEO से 3 बड़े सवाल

संक्षेप: हादसे के बाद बारामती एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। एयरपोर्ट पर पायलट को सही ऊंचाई वाली तकनीक PAPIऔर ILS (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं।

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की जान लेने वाले विमान हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में दिख रहा है कि लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान विमान का बायां पंख अचानक नीचे की ओर झुक गया और विमान एक तरफ झुकते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह दृश्य तीन संभावित स्थितियों की ओर इशारा करता है।

एरोडायनामिक स्टॉल वीडियो में विमान को जिस तरह अचानक एक तरफ मुड़ते देखा गया, वह 'असममित एरोडायनामिक स्टॉल' (Asymmetric Aerodynamic Stall) का संकेत हो सकता है। जब विमान की गति बहुत कम हो जाती है या उसका कोण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पंख हवा को काटना बंद कर देते हैं और लिफ्ट खत्म हो जाती है। लियरजेट 45 जैसे विमानों के इंजन पूंछ पर होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम गति पर मोड़ लेते समय एक पंख ने लिफ्ट खो दी होगी, जिससे विमान अनियंत्रित होकर गिर गया।

इंजन फेल होना दूसरी थ्योरी यह है कि लैंडिंग के ठीक पहले एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया हो। एविएशन एक्सपर्ट मार्क मार्टिन के अनुसार, जब एक इंजन फेल होता है तो दूसरे इंजन की पूरी शक्ति विमान को एक तरफ खींच सकती है, जिससे वह असंतुलित होकर पलट सकता है। हालांकि, लैंडिंग क्लीयरेंस और क्रैश के बीच के 60 सेकंड में पायलट की ओर से कोई 'मेडे' (Mayday) कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई, जो इस थ्योरी पर सवाल उठाती है।

आखिरी क्षणों में तेज मोड़ तीसरी आशंका यह है कि खराब दृश्यता और सूरज की चमक के कारण पायलट को रनवे बहुत देर से दिखाई दिया हो। रनवे के साथ विमान को सीध में लाने के लिए आखिरी पलों में लिया गया तेज मोड़ घातक साबित हुआ होगा।

बारामती एयरपोर्ट की खामियां आई सामने हादसे के बाद बारामती एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। एयरपोर्ट पर पायलट को सही ऊंचाई वाली तकनीक PAPIऔर ILS (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। उस दिन दृश्यता केवल 800 से 3000 मीटर के बीच थी, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए बहुत कम मानी जाती है।