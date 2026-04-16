3 वर्षीय बच्चे की हत्या में कोर्ट ने क्यों सुनाया उम्रकैद, टूटी प्याली और 5 साल की बहन बड़ी वजह
कोर्ट ने यह भी पाया कि पाथरे ने महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर शव को ठिकाने लगवाया। वे कल्याण में हाजी मलंग गए, जहाँ उसने सुबह करीब 5 बजे बच्चे को एक गड्ढे में दफना दिया।
महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने उपनगर कांदिवली इलाके में तीन साल के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को गुरुवार (16 अप्रैल) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश के. जाधव ने मामले की सुनवाई के बाद 44 वर्षीय आरोपी नितिन पाथरे को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की, "घटना के संबंध में मृतक बच्चे की बहन ने बताया कि नितिन ने उसके भाई को चाय दी थी। कप बच्चे के हाथों से फिसल गया और टूट गया। इसके बाद नितिन ने बेल्ट से उस पर हमला किया, उसका गला घोंटा और उसे जमीन पर फेंक दिया।"
2017 में जिस वक्त ये वारदात हुई थी, उस वक्त मृतक बच्चे की बड़ी बहन की उम्र पांच साल थी और घटना उसकी आंखों के सामने हुआ था। कोर्ट ने उसकी गवाही पर मुख्य रूप से भरोसा किया, जिसने इस उम्र में ऐसी वीभत्स हमले को अपनी आँखों से देखा था। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, "सबूतों से यह जाहिर होता है कि आरोपी ने हत्या के इरादे से बच्चे को ऐसी चोटें पहुँचाईं, जिनके कारण उसकी मौत हो गई और बाद में अपराध को छिपाने के लिए शव को दफना दिया।"
बच्चे की माँ से एक ट्रेन में हुई थी मुलाकात
सरकारी वकील के मुताबिक, पाथरे की मुलाकात पीड़ित बच्चे की माँ से एक ट्रेन में हुई थी, जब वह अपने दो बच्चों के साथ नासिक जा रही थी। अपने अलग रह रहे पति से आर्थिक मदद न मिलने से परेशान होकर, उसने पाथरे की मदद की पेशकश मान ली थी। कुछ दिनों बाद, जब वह मुंबई में एक वकील से मिलने आई, जिसका ज़िक्र पठारे ने किया था, तो पठारे उससे घाटकोपर में मिला और उसे व उसके बच्चों को अपने घर ले गया। उसने महिला को नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया था। बाद में महिला ने आरोप लगाया कि पठारे ने उन्हें अपने घर में ही कैद कर लिया और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
बेटी को भी मार डालने की धमकी
27 सितंबर, 2017 को पाथरे ने कथित तौर पर महिला से कहा कि वह ठाणे में काम की तलाश के लिए बाहर जाए। दोपहर के करीब, उसने महिला को फोन किया और दावा किया कि लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ा है और वह गिर गया है। जब महिला वापस लौटी, तो पाथरे ने कथित तौर पर उसे बताया कि उसने उसके बेटे की हत्या कर दी है। महिला ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि उसने बच्चे को चोट के निशानों के साथ जमीन पर पड़ा पाया था। तब पाथरे धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो बेटी को भी मार डालेगा। बाद में लड़की ने अपनी माँ को बताया कि उसके भाई से चाय की प्याली टूट गई थी, जिससे पाथरे को गुस्सा आ गया और उसने बेल्ट से उसका गला घोंट दिया।
बच्चे को एक गड्ढे में दफना दिया
कोर्ट ने यह भी पाया कि पाथरे ने महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर शव को ठिकाने लगवाया। वे कल्याण में हाजी मलंग गए, जहाँ उसने सुबह करीब 5 बजे बच्चे को एक गड्ढे में दफना दिया। कुछ दिनों बाद, उसने कथित तौर पर शव को बाहर निकाला और उसे एक और गहरे गड्ढे में दोबारा दफना दिया। इस अपराध का पता तब चला जब महिला एक और हमले के बाद वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई। उसने पड़ोसियों से मदद माँगी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। बाद में शव को कब्र से बाहर निकाला गया और उसका पोस्टमॉर्टम किया गया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।