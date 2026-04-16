3 वर्षीय बच्चे की हत्या में कोर्ट ने क्यों सुनाया उम्रकैद, टूटी प्याली और 5 साल की बहन बड़ी वजह

कोर्ट ने यह भी पाया कि पाथरे ने महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर शव को ठिकाने लगवाया। वे कल्याण में हाजी मलंग गए, जहाँ उसने सुबह करीब 5 बजे बच्चे को एक गड्ढे में दफना दिया।

महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने उपनगर कांदिवली इलाके में तीन साल के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को गुरुवार (16 अप्रैल) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश के. जाधव ने मामले की सुनवाई के बाद 44 वर्षीय आरोपी नितिन पाथरे को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की, "घटना के संबंध में मृतक बच्चे की बहन ने बताया कि नितिन ने उसके भाई को चाय दी थी। कप बच्चे के हाथों से फिसल गया और टूट गया। इसके बाद नितिन ने बेल्ट से उस पर हमला किया, उसका गला घोंटा और उसे जमीन पर फेंक दिया।"

2017 में जिस वक्त ये वारदात हुई थी, उस वक्त मृतक बच्चे की बड़ी बहन की उम्र पांच साल थी और घटना उसकी आंखों के सामने हुआ था। कोर्ट ने उसकी गवाही पर मुख्य रूप से भरोसा किया, जिसने इस उम्र में ऐसी वीभत्स हमले को अपनी आँखों से देखा था। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, "सबूतों से यह जाहिर होता है कि आरोपी ने हत्या के इरादे से बच्चे को ऐसी चोटें पहुँचाईं, जिनके कारण उसकी मौत हो गई और बाद में अपराध को छिपाने के लिए शव को दफना दिया।"

बच्चे की माँ से एक ट्रेन में हुई थी मुलाकात सरकारी वकील के मुताबिक, पाथरे की मुलाकात पीड़ित बच्चे की माँ से एक ट्रेन में हुई थी, जब वह अपने दो बच्चों के साथ नासिक जा रही थी। अपने अलग रह रहे पति से आर्थिक मदद न मिलने से परेशान होकर, उसने पाथरे की मदद की पेशकश मान ली थी। कुछ दिनों बाद, जब वह मुंबई में एक वकील से मिलने आई, जिसका ज़िक्र पठारे ने किया था, तो पठारे उससे घाटकोपर में मिला और उसे व उसके बच्चों को अपने घर ले गया। उसने महिला को नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया था। बाद में महिला ने आरोप लगाया कि पठारे ने उन्हें अपने घर में ही कैद कर लिया और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

बेटी को भी मार डालने की धमकी 27 सितंबर, 2017 को पाथरे ने कथित तौर पर महिला से कहा कि वह ठाणे में काम की तलाश के लिए बाहर जाए। दोपहर के करीब, उसने महिला को फोन किया और दावा किया कि लड़के को मिर्गी का दौरा पड़ा है और वह गिर गया है। जब महिला वापस लौटी, तो पाथरे ने कथित तौर पर उसे बताया कि उसने उसके बेटे की हत्या कर दी है। महिला ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि उसने बच्चे को चोट के निशानों के साथ जमीन पर पड़ा पाया था। तब पाथरे धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो बेटी को भी मार डालेगा। बाद में लड़की ने अपनी माँ को बताया कि उसके भाई से चाय की प्याली टूट गई थी, जिससे पाथरे को गुस्सा आ गया और उसने बेल्ट से उसका गला घोंट दिया।