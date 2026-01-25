Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Who will become the mayor of BMC Where is the deadlock The election has been postponed until February
कौन बनेगा BMC का मेयर, कहां फंसा है पेंच? फरवरी तक के लिए टला चुनाव

Jan 25, 2026 07:35 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के नतीजे सामने आए करीब एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। सत्तारुढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच सीट बंटवारे और पद आवंटन पर बातचीत अधूरी रहने के कारण मेयर पद के लिए चुनाव अब फरवरी में होगा।

इससे पहले बीएमसी प्रशासन ने घोषणा की थी कि मेयर चुनाव के लिए नामांकन पत्र 27 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे और मतदान 31 जनवरी को दोपहर में कराया जाएगा। इस संबंध में आदेश नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने जारी किए थे।

भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) ने महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ा था और 114 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 118 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बावजूद, अब तक किसी भी पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना नगर निगम समूह गठित नहीं किया है। यह भी साफ नहीं है कि दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन समूह के रूप में रजिस्टर करेंगी या नहीं।

इसके अलावा, मेयर और स्थायी समिति अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर बातचीत अभी तय नहीं हुई है। नतीजतन, मुंबई मेयर चुनाव कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
