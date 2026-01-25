कौन बनेगा BMC का मेयर, कहां फंसा है पेंच? फरवरी तक के लिए टला चुनाव

संक्षेप: इससे पहले बीएमसी प्रशासन ने घोषणा की थी कि मेयर चुनाव के लिए नामांकन पत्र 27 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे और मतदान 31 जनवरी को दोपहर में कराया जाएगा। इस संबंध में आदेश नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने जारी किए थे।

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के नतीजे सामने आए करीब एक सप्ताह बीत गया है, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। सत्तारुढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच सीट बंटवारे और पद आवंटन पर बातचीत अधूरी रहने के कारण मेयर पद के लिए चुनाव अब फरवरी में होगा।

भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) ने महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ा था और 114 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 118 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बावजूद, अब तक किसी भी पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना नगर निगम समूह गठित नहीं किया है। यह भी साफ नहीं है कि दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन समूह के रूप में रजिस्टर करेंगी या नहीं।