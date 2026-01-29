Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Who Will Be Next Deputy CM of Maharashtra NCP to Propose Sunetra Pawar Name
अजित पवार की मौत के बाद कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम, NCP ने बना लिया मन

अजित पवार की मौत के बाद कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम, NCP ने बना लिया मन

संक्षेप:

अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी सुनेत्रा को अगला डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहेगी। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है।

Jan 29, 2026 05:40 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का निधन बुधवार सुबह बारामती में हुए एक विमान हादसे में हो गया। गुरुवार को भारी भीड़ के सामने उनका अंतिम संस्कार किया गया। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनसीपी ने राज्य का अगला डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पर मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के नाम को डिप्टी सीएम के लिए प्रस्तावित करने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुनेत्रा पवार ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव बारामती से लड़ा था, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हार गई थीं। इसके बाद उन्हें एनसीपी की ओर से राज्यसभा भेजा गया था। अभी सुनेत्रा राज्यसभा की सदस्य हैं। सुनेत्रा के अलावा परिवार में दो बेटे पार्थ और जय पवार भी हैं। एनसीपी सुनेत्रा को अगला डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहेगी। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। इस बात की पूरी संभावना है कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की खाली की गई सीट से चुनाव लड़ेंगी।

वहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि जनता चाहती है कि दिवंगत उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अजित पवार की एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल हैं। अजित पवार की मृत्यु के बाद राकांपा के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर झिरवाल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि ‘वहिनी’ (यानी भाभी सुनेत्रा पवार) को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।

ये भी पढ़ें:वो 'खास' सीट और कलाई घड़ी... मलबे के ढेर में ऐसे हुई अजित पवार के शव की पहचान
ये भी पढ़ें:अजित के जाने के बाद भी NCP में टूट का खतरा नहीं, क्या है सबको जोड़ने वाली चीज

अजित पवार के करीबी रहे झिरवाल ने बारामती में नेता के अंतिम संस्कार के बाद एक समाचार चैनल से कहा, ‘‘हम इस बारे में नेतृत्व से बात करेंगे और फैसला लेंगे।’’ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के संबंध में पूछे गए सवाल पर झिरवाल ने कहा, ‘‘दोनों गुट पहले से ही एक हैं। सभी को यह एहसास हो गया है कि बिखरे रहने का कोई फायदा नहीं है और एकजुट होना ही होगा।’’ बुधवार को पुणे जिले के बारामती में चार्टर्ड विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। जुलाई 2023 में अजित पवार तत्कालीन एकनाथ शिंदे नीत राज्य सरकार में शामिल हुए थे, जिसके कारण उनके चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में फूट पड़ गई थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Ajit Pawar ajit pawar plane crash Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Live Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।