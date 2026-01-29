अजित पवार की मौत के बाद कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम, NCP ने बना लिया मन

संक्षेप: अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी सुनेत्रा को अगला डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहेगी। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है।

एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का निधन बुधवार सुबह बारामती में हुए एक विमान हादसे में हो गया। गुरुवार को भारी भीड़ के सामने उनका अंतिम संस्कार किया गया। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनसीपी ने राज्य का अगला डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पर मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के नाम को डिप्टी सीएम के लिए प्रस्तावित करने वाली है।

सुनेत्रा पवार ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव बारामती से लड़ा था, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से हार गई थीं। इसके बाद उन्हें एनसीपी की ओर से राज्यसभा भेजा गया था। अभी सुनेत्रा राज्यसभा की सदस्य हैं। सुनेत्रा के अलावा परिवार में दो बेटे पार्थ और जय पवार भी हैं। एनसीपी सुनेत्रा को अगला डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहेगी। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। इस बात की पूरी संभावना है कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की खाली की गई सीट से चुनाव लड़ेंगी।

वहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि जनता चाहती है कि दिवंगत उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अजित पवार की एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल हैं। अजित पवार की मृत्यु के बाद राकांपा के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर झिरवाल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि ‘वहिनी’ (यानी भाभी सुनेत्रा पवार) को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।