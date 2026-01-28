Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़who other 4 killed with ajit pawar in plane crash in baramati
अजित पवार के साथ मारे गए 4 लोग कौन हैं, देश ने खो दीं कई नायाब प्रतिभाएं

अजित पवार के साथ मारे गए 4 लोग कौन हैं, देश ने खो दीं कई नायाब प्रतिभाएं

संक्षेप:

अजित पवार के साथ रहे लोगों में कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे और को-पायलट के तौर पर शांभवी पाठक सवार थीं। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हो गया है। अजित पवार 66 सालों की आयु में कुल 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं।

Jan 28, 2026 11:53 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में डिप्टी सीएम अजित पवार के अलावा उनके सहयोगी विदीप जाधव और पिंकी माली शामिल थे। प्लेन के क्रू मेंबर्स में कैप्टन सुमित कपूक और कैप्टन शांभवी पाठक शामिल थे। कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे और को-पायलट के तौर पर शांभवी पाठक सवार थीं। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हो गया है। अजित पवार 66 सालों की आयु में कुल 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बीच अजित पवार के साथी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस हादसे की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। पूरे महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। प्लेन क्रैश की जांच कराई जाएगी। यह सिर्फ पवार परिवार का ही नुकसान नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक सदमा है। यह हमारे राज्य के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा कि अजित पवार एक निर्भीक लीडर थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार एक कुशल प्रशासक थे। वह भले ही ऊपर से सख्त दिखते थे, लेकिन बेहद नरम दिल के थे। वह मेरे लिए बड़े भाई के जैसे थे। उन्होंने अजित पवार को लड़की बहिन योजना के लिए भी याद किया, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाते हैं।

PM मोदी और शाह ने की फडणवीस से बात

अजित पवार के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीएम फडणवीस से बात की है। एकनाथ शिंदे के साथ फडणवीस बारामती जा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को खोने की भरपाई नहीं की जा सकती। उन्हें महाराष्ट्र और सहकारी क्षेत्र में योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बता दें कि अजित पवार बारामती में जिला परिषद के चुनाव से जुड़े एक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।

विमान कंपनी बोली- कोई खामी नहीं थी, विजिबिलिटी का मसला

प्लेन जब लैंडिंग कर रहा था तो वह क्रैश हो गया। प्लेन निर्माता कंपनी VSR ने आशंका जताई है कि विजिबिलिटी की समस्या के चलते ऐसा हुआ है। कंपनी का कहना है कि प्लेन में किसी तरह की खामी नहीं थी।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Ajit Pawar ajit pawar plane crash अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , अजित पवार निधन LIVE , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।