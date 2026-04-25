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एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के मुखबिर को किसने मारा? लिया 27 साल पुराना बदला

Apr 25, 2026 10:51 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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तकनीकी निगरानी की मदद से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने उनका पीछा किया और चार दिनों के भीतर उन्हें नागपुर से धर दबोचा। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के मुखबिर को किसने मारा? लिया 27 साल पुराना बदला

मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हुई 78 वर्षीय इकबाल इब्राहिम सेलिया की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस हत्या के पीछे कोई वर्तमान विवाद नहीं, बल्कि 27 साल पुराना बदला था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में गैंगस्टर सादिक कालिया के भतीजे सादिक जावर और उसके साथी नौशाद मिठानी को नागपुर से गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला?

20 अप्रैल की शाम जब इकबाल सेलिया अपने घर में अकेले थे, दो हमलावरों ने उन पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि सेलिया के शरीर पर 20 से अधिक वार किए गए। जब सेलिया की पत्नी और बेटा घर लौटे, तो उन्होंने उन्हें खून से लथपथ पाया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी सादिक जावर अब 27-28 वर्ष का है। अपने चाचा सादिक कालिया की मौत का बदला लेना चाहता था। जावर का मानना था कि इकबाल सेलिया ही वह मुखबिर था, जिसकी सूचना पर 1999 में दादर में उसके चाचा का एनकाउंटर हुआ था।

सादिक कालिया 90 के दशक में छोटा शकील गिरोह का एक खूंखार शार्पशूटर था। पुलिस के अनुसार, कालिया कालाचौकी इलाके में जूते बेचकर गुजारा करता था, लेकिन दाउद इब्राहिम के गुर्गों को हफ्ता देने से इनकार करने के बाद वह छोटा शकील की नजरों में आया और गैंग में शामिल हो गया।

1999 में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम ने दादर में कालिया को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। कालिया वहां कथित तौर पर एक बड़े राजनीतिक नेता की हत्या करने आया था। उस वक्त आरोपी सादिक जावर की उम्र महज दो साल थी, लेकिन वह इसी बदले की आग में बड़ा हुआ।

पुलिस जांच में सामने आया कि जावर और मिठानी ने रेकी करने के बाद 20 अप्रैल की शाम 6:45 बजे सेलिया के घर में प्रवेश किया। सीसीटीवी कैमरों ने उनकी गतिविधियों को कैद कर लिया था। हत्या के बाद आरोपी एंटॉप हिल और विद्याविहार गए। वहां से कल्याण पहुंचकर उन्होंने एक निजी वाहन किराए पर लिया और रात भर सफर करके मुंबई से 700 किमी दूर नागपुर भाग गए।

तकनीकी निगरानी की मदद से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने उनका पीछा किया और चार दिनों के भीतर उन्हें नागपुर से धर दबोचा। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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